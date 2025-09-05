हीरोइन ने पहनी ऐसी ड्रेस, देख Salman Khan का ठनका माथा, बोले- जितना…

Salman Khan strict rules on set: सलमान खान (Salman Khan) सिर्फ अपने दमदार किरदारों और फिल्मों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी फिल्मों के सेट पर स्ट्रिक्ट रूल्स के लिए भी जाने जाते हैं। सलमान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ को लेकर सुर्खियों में हैं, मगर इसी बीच उनकी को-स्टार डेजी शाह (Daisy Shah) ने एक ऐसा खुलासा कर दिया है, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। डेजी ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में खुलासा किया और बताया कि महिलाओं के लिए सलमान की फिल्मों के सेट पर क्या नियम कायदे हैं जिन्हें फॉलो करना जरुरी है, नहीं तो भाईजान को गुस्सा आते देर नहीं लगती है। चलिए आपको बताते हैं डेजी ने क्या-क्या कहा…

सेट पर हीरोइनों की ड्रेसिंग को लेकर हैं खास रुल

सलमान के साथ फिल्म जय हो में काम कर चुकीं डेजी ने बताया कि सलमान सेट पर अपनी हीरोइनों की सुरक्षा और ड्रेसिंग सेंस पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। सलमान मानते हैं कि लड़कियों को फिल्मों में शोपीस की तरह नहीं दिखाया जाना चाहिए, वो जितनी ढकी हुई रहेंगी, उतनी ही सुंदर दिखाई देंगी।

जब सलमान बोले-उसे कंबल से ढक दो

डेजी ने इंटरव्यू में एक मजेदार किस्सा भी शेयर किया। उन्होंने कहा, फिल्म जय हो के एक सीन में मुझे नाइट ड्रेस पहननी थी। सलमान को वह ड्रेस थोड़ी अजीब और छोटी लगी। उन्होंने मुझे देखकर क्रू मेंबर से तुरंत कहा – ‘इसे कंबल से ढक दो।’ बस फिर क्या, ड्रेस के ऊपर कंबल डाल दिया गया। डेजी ने आगे ये भी कहा कि लोगों को सलमान के ये रुल कुछ अजीब लग सकते हैं लेकिन इसके पीछे उनका मकसद केवल को-एक्ट्रेसेस के लिए सेफ माहौल और उन्हें पूरी इज्जत देने का ही है।

पलक तिवारी ने भी किया था खुलासा

डेजी से पहले एक्ट्रेस पलक तिवारी ने भी सलमान के नियम कायदों के बारे में एक इंटरव्यू में बात की थी। पलक ने सलमान की फिल्म अंतिम में काम किया था। पलक ने कहा था, सेट पर सलमान सर का रुल था कि जो भी लड़की सेट पर मौजूद हो, उसकी ड्रेस की नेकलाइन बहुत ज्यादा नीचे न हो। सलमान चाहते थे कि खासकर फिल्मों में उनकी हीरोइनें सभ्य और ढकी हुई दिखें।