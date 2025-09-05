थियटर के बाद अब OTT पर ‘The Bengal Files’, Vivek Agnihotri की फिल्म कहां होगी स्ट्रीम

The Bengal Files On Which OTT Platform: 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली ‘द बंगाल फाइल्स’ (The Bengal Files) (पूर्व में ‘द दिल्ली फाइल्स’) ने रिलीज से पहले ही अपनी उपस्थिति का एहसास करा दिया। विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) द्वारा निर्देशित यह राजनीतिक ड्रामा (Political Drama) 1946 के कलकत्ता हत्याकांड और नोआखली दंगों पर बेस्ड है, जिसे लेकर आत्मा में चेतावनी सी गूंजती है, “हम बंगाल को दूसरा कश्मीर नहीं बनने देंगे”।

फिल्म के फ्रेम में मिथुन चक्रवर्त्ती, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी और दर्शन कुमार जैसे मंझे हुए सितारे न केवल भूमिका निभाते हैं, बल्कि इतिहास को और भी ताकतवर बना देते हैं। ट्रेलर लॉन्च का आयोजन दो बार तकनीकी बाधाओं जैसे वायर कट की वजह से बाधित रहा, जो इस फिल्म की रिलीज से जुड़े विवादों का संकेत था।

बागी 4 से हो रही टक्कर

जबकि फिल्म ने सिनेमाघरों में कदम रखा, वहीं उसकी अडवांस बुकिंग धीमी रही, यह फिल्म बड़े स्क्रीन पर भी धीमी परफॉर्मेंस के साथ उतरी। इसकी टक्कर टाइगर श्रॉफ की बागी 4 (Baagi 4) से सीधे हुई, जबकि विवादों का मैल इससे भी गहरा रहा। पश्चिम बंगाल में कई थिएटर मालिकों पर कथित दबाव के चलते फिल्म की स्क्रीनिंग मुश्किल है। इस मामले में निर्माता पल्लवी जोशी ने राष्ट्रपति को विस्तृत चिठ्ठी भेजी, जिसे उन्होंने “अनौपचारिक प्रतिबंध” करार दिया।

इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी फिल्म

वहीं, विदेशों में फिल्म को एक चेतावनी यानी वेक-अप कॉल मानते हुए खूब तारीफें मिली। और जहां सिनेमाघरों में इसे देखते हुए जख्म भी सामने आए, वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इसकी राह साफ दिखने लगी है। जी हां, अब इसे थिएएट्रिकल रन के बाद ZEE5 पर स्ट्रीम होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, रिलीज को लेकर अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई। औसतन 6 से 8 हफ्ते लगते हैं जब बड़े परदे के बाद फिल्में डिजिटल पर आती हैं। इस हिसाब से द बंगाल फाइल्स की ओटीटी रिलीज (The Bengal Files Ott release) अक्टूबर अंत या नवंबर के पहले हफ्ते में हो सकता है।