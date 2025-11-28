Home > मनोरंजन > टीवी > Bigg Boss 19: बिग बॉस में नया बवाल, मालती चहर ने मारी फरहाना भट्ट को लात, इस वजह से हुआ पंगा

Bigg Boss 19: बिग बॉस में नया बवाल, मालती चहर ने मारी फरहाना भट्ट को लात, इस वजह से हुआ पंगा

शो के नए प्रोमो में फरहाना भट्ट और मालती चहर के बीच में जमकर कहासुनी देखने को मिल रही है. बात यहां तक बढ़ गई कि मालती ने फरहाना को लात तक मार दी.

By: Kavita Rajput | Published: November 28, 2025 2:29:34 PM IST

ग्रैंड फिनाले से एक हफ्ते पहले ही बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के घर में घमासान मच गया है. एक तरफ हाल ही में अश्नूर कौर ने टिकट टू फिनाले टास्क में तान्या मित्तल को हिट करके नया विवाद खड़ा कर दिया. वहीं, अब शो के नए प्रोमो में फरहाना भट्ट और मालती चहर के बीच में जमकर कहासुनी देखने को मिल रही है. बात यहां तक बढ़ गई कि मालती ने फरहाना को लात तक मार दी. 

फरहाना-मालती के बीच हुई लड़ाई

प्रोमो में फरहाना और मालती के बीच जमकर कहासुनी होती दिख रही है. फरहाना शहबाज़ को इशारा करके बताती हैं कि मालती ने टिश्यू का इस्तेमाल करके उसे टेबल पर छोड़ दिया है. जब मालती वो टिश्यू हटाने के लिए आती हैं तो फरहाना जानबूझकर टेबल पर अपने पैर रखकर बैठ जाती हैं.मालती कई बार फरहाना से पैर हटाने को कहती हैं लेकिन वो नहीं हटाती हैं. इस बात से मालती को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से पहले फरहाना के पैर पर लात मारती हैं और फिर टेबल हटा देती हैं.फरहाना इस बात से भड़क जाती हैं और दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है. 

फरहाना मालती को चेतावनी देते हुए कहती हैं, अगर तुम ऐसे किक करोगी तो मैं बिग बॉस से ही लात मारकर बाहर निकलवा दूंगी. इसके जवाब में मालती कहती हैं, जो भी सड़क पर रहते हैं न, तेरे से अच्छे होते हैं. तू पता नहीं यहां क्या कर रही है. मैं टेबल साफ कर रही थी और तूने जानबूझकर उसपर पैर रख लिए. फरहाना मालती को जवाब देते हुए कहती हैं, तू तो सड़क वाले लोगों से भी गई गुजरी है. 

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

इस लड़ाई का प्रोमो देखकर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी. एक ने मालती को सपोर्ट करते हुए लिखा, मालती ने फरहाना से बार-बार पैर हटाने को कहा लेकिन फरहाना जानबूझकर उन्हें उकसा रही थी.मालती ने ठीक किया. एक यूजर ने लिखा, मालती ने फिजिकल वायलेंस किया, उन्हें बाहर कर देना चाहिए.   

Tags: bigg boss 19bigg boss grand finalefarhana bhattmalti chaharMalti Chahar Bigg Boss 19
