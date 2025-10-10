झूठ की पोल खुली तो विक्टिम कार्ड प्ले करने लगीं Tanya Mittal, आंसू दिखा रच रहीं ‘खेल’!

Bigg Boss 19 Tanya Mittal: टीवी के मोस्ट कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 19 में बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा लेने वालीं स्पिरिचुअल इंफ्लूएंसर तान्या मित्तल का नाम सुर्खियों से नहीं उतर रहा है. ऐसे में उन्हें सबसे मजबूत कंटेस्टेंट माना जा रहा है. यही वजह है कि क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन ने भी बिग बॉस के घर में एंट्री लेने के बाद सबसे पहले तान्या मित्तल को अपना टारगेट बनाया है.

मालती चाहर एक के बाद एक तान्या मित्तल के राज खोल रही हैं. मालती ने सबसे पहले बिग बॉस में आते ही तान्या को बताया कि उनके पुराने वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं और तुम्हें झूठा माना जा रहा है.

क्या तान्या मित्तल का गेम हुआ एक्सपोज?

मालती चाहर जितनी जानकारी लेकर बिग बॉस के घर में पहुंची हैं, उतनी शायद सीक्रेट रूम वाले भी नहीं बता पाए हैं. मालती ने बिग बॉस में सभी कंटेस्टेंट और ऑडियंस को कहे और अनकहे शब्दों में क्लियर कर दिया है कि तान्या मित्तल स्ट्रांग कंटेस्टेंट हैं और वह अपनी अजीबो-गरीब बातों से लोगों को खूब एंटरटेन कर रही हैं. अब तान्या की बातें कितनी झूठी हैं और कितनी सच्ची, यह एक अलग चर्चा का विषय है. लेकिन, इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता है कि तान्या मित्तल अन्य कंटेस्टेंट्स के मुकाबले लोगों को ज्यादा एंटरटेन कर रही हैं.

तान्या मित्तल ने अब अपनाया विक्टिम कार्ड

बिग बॉस 19 में हाल में कैप्टेंसी टास्क देखने को मिलता है. इस टास्क के बीच तान्या और मालती भिड़ते नजर आते हैं. जहां मालती, तान्या के पैरेंट्स के बारे में कुछ ऐसा कह देती हैं जिसपर तान्या गेम क्विट कर देती है. इतना ही नहीं, इसके बाद वह गार्डन एरिया में बैठकर रोने लगती हैं और कमजोर दिखाई देती हैं. तभी जीशान कादरी आते हैं औऱ तान्या उन्हें भी यही कहती हैं. तान्या को रोता देख जीशान कहते हैं, मालती ने मुझसे कहा है कि तुम सबसे मजबूत कंटेस्टेंट हो. हालांकि, यह सुनने के बाद भी तान्या के आंसू नहीं रुके.

तान्या का कभी साड़ी गेम, तो कभी पैरेंट्स पर जाने की बात और कभी रईसी वाली जिंदगी उनके फैंस को तो पसंद आ रहे हैं. लेकिन, दूसरे कंटेस्टेंट्स के फैन्स को तान्या इरिटेटिंग लग रही हैं और हर बात झूठी के साथ-साथ सिर्फ गेम के लिए लग रही हैं.

