झूठ बोलने में गोल्ड मेडल लाएंगी तान्या मित्तल? साड़ी से लेकर घर से नहीं निकलने की सारी बातें Fake!

Tanya Mittal: बिग बॉस 19 में तान्या मित्तल हर दिन अपनी जिंदगी से जुड़े दावे कर रही हैं. लेकिन, बाहर सोशल मीडिया पर उनके पुराने से पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो उनके दावों की पोल खोलते और तान्या मित्तल को झूठा साबित कर रहे हैं.

By: Prachi Tandon | Published: October 9, 2025 10:29:17 AM IST

Tanya Mittal Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट और स्पिरिचुअल इंफ्लूएंसर तान्या मित्तल (Tanya Mittal) ने अपनी बातों में हर किसी को फंसा रखा है. तान्या एक के बाद एक ऐसे दावे करती जा रही हैं, जो दिमाग को खोखला कर सकते हैं. लेकिन, आजकल की ऑडियंस अलग ही शातिर है. तान्या मित्तल बिग बॉस के घर में जो-जो बोलती हैं वह लोग रियल लाइफ में खोजना शुरू कर देते हैं. वहीं, जब लोगों की रिसर्च सामने आती है तो तान्या की बातें खोखली और हवाबाजी के अलावा कुछ भी नहीं लगती हैं. 

तान्या मित्तल बोल रही हैं झूठ पर झूठ! 

तान्या मित्तल (Tanya Mittal Bigg Boss) बिग बॉस के घर में दावा कर चुकी हैं कि वह साड़ी के अलावा कुछ नहीं पहनती हैं. लेकिन, बाहर सोशल मीडिया पर उनकी कई ऐसी वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें वह शॉर्ट स्कर्ट से लेकर बोल्ड आउटफिट्स में नजर आ रही हैं. तान्या के बोल्ड आउटफिट्स में वीडियो देख तो ऑडियंस को यही लग रहा है कि तान्या सिर्फ साड़ी का ढोंग रच रही हैं और अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए कुछ भी बोल रही हैं. 

घर से बाहर निकलने की बात भी है झूठ! 

बिग बॉस के घर में तान्या मित्तल (Tanya Mittal Video) यह दावा कई बार कर चुकी हैं कि उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था. शाम 6 बजे के बाद वह घर से बाहर नहीं निकल पाती थीं. लेकिन, उनके यह दावे झूठे साबित हो रहे हैं क्योंकि यह बात उनका खुद का एक वीडियो बता रहा है. तान्या का एक दूसरा वीडियो भी इंटरनेट पर मौजूद है जिसमें वह अपनी टीम से रात के 2.30 बजे घूमने की बात कह रही हैं. इतना ही नहीं, वह कैमरा में फोन पर टाइम दिखाती हैं और कहती हैं कुछ करना है बोर हो रहे हैं. कुछ करो शरद. कुछ करो मैं बोर हो रही हूं. फिर कैमरा के पीछे से आवाज आती है मलेशिया चलते हैं. यह सुनकर तान्या उछलती हैं और अपनी टीम की दूसरी शख्स से कहती हैं- मलेशिया चलें.

स्विमिंग पूल का डर भी है झूठा!

बिग बॉस के लेटेस्ट एपिसोड में मालती चाहर एक टास्क के दौरान तान्या को पूल में धक्का मारती हैं. तब तान्या (Tanya Mittal Lies) कहती हैं कि उन्हें पानी से डर लगता है. मालती आराम से समझाती भी हैं कि पूल इतना गहरा नहीं है और वह डूबेंगी नहीं. लेकिन, तान्या का यह दावा भी गलत है क्योंकि बिग बॉस में ही तान्या ने नीलम और फरहाना के साथ स्विमिंग की थी. इतना ही नहीं, उन्होंने फरहाना से खुद कहा था कि उन्हें स्विमिंग पूल में धक्का दें. तान्या के इन सब दावों का सच सामने आने के बाद तो यही लगता है कि तान्या झूठ पर झूठ बोल रही हैं.

