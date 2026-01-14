Home > मनोरंजन > कौन हैं वो एक्ट्रेस? जिन्हें ‘Toxic’ में यश के साथ इंटीमेट सीन्स करने के बाद डिलीट करना पड़ा अपना इंस्टाग्राम अकाउंट

कौन हैं वो एक्ट्रेस? जिन्हें ‘Toxic’ में यश के साथ इंटीमेट सीन्स करने के बाद डिलीट करना पड़ा अपना इंस्टाग्राम अकाउंट

Actress Beatriz Taufenbach: साउथ सुपरस्टार यश की आने वाली फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' में इंटीमेट सीन्स को लेकर एक्ट्रेस बीट्रिज टॉफेनबैक को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है. जिसके बाद उन्हें अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करना पड़ा है.

By: Sohail Rahman | Published: January 14, 2026 4:04:45 PM IST

Toxic Teaser intimate scenes
Toxic Teaser intimate scenes


Beatriz Taufenbach: साउथ सुपरस्टार यश की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. उनकी आने वाली फिल्म को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. अब नया मामला क्या है? आइए विस्तार से जानते हैं. दरअसल, पूरा मामला ये है कि साउथ सुपरस्टार यश की आगामी फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ वीडियो में दिखाए गए इंटीमेट सीन ने हंगामा खड़ा कर दिया है. वायरल सीन में यश और एक मॉडल कब्रिस्तान के बाहर एक कार के अंदर इंटीमेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस सीन में ब्राजीलियन मॉडल और एक्ट्रेस बीट्रिज टॉफेनबैक हैं.

You Might Be Interested In

यश के साथ उनका रोमांस सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया और लोग गूगल पर बीट्रिज को सर्च करने लगे. उन्हें अपने ऑन-स्क्रीन इंटीमेट सीन को लेकर कई तरह के कमेंट्स का भी सामना करना पड़ा.

टीजर को लेकर खड़ा हुआ विवाद (A controversy has arisen over the teaser)

टीजर को लेकर हुए विवाद के बीच बीट्रिज ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया है. अब इंस्टाग्राम पर उनका नाम सर्च करने पर ‘प्रोफाइल उपलब्ध नहीं है’ दिखाता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 8 जनवरी को ‘टॉक्सिक’ का टीजर रिलीज होने के बाद लोग उस महिला को सर्च करने लगे जिसने इंटीमेट सीन किया था. शुरू में अफवाह उड़ी थी कि वह एक्ट्रेस नताली बर्न हैं. हालांकि डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने इंस्टाग्राम पर बीट्रिज टॉफेनबैक की फोटो शेयर करके कन्फ्यूजन दूर किया और लिखा कि यह खूबसूरत लड़की मेरी कब्रिस्तान वाली लड़की है, बीट्रिज टॉफेनबैक.

You Might Be Interested In

फिल्म ‘टॉक्सिक’ को लेकर विवाद, निर्देशक गीतु मोहनदास ने बोल्ड सीन पर तोड़ी चुप्पी

फिल्म के इस सीन को लेकर सेंसर बोर्ड में की गई शिकायत (A complaint was filed with the Censor Board regarding this scene from the film)

अब इस मामले में जानकारी सामने आ रही है कि फिल्म के सीन को लेकर सेंसर बोर्ड में भी शिकायतें की गई हैं. आम आदमी पार्टी (AAP) की महिला विंग ने कर्नाटक राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने मांग की है कि टीजर को रोका जाए और तुरंत सोशल मीडिया से हटाया जाए, क्योंकि इंटीमेट सीन अश्लील और आपत्तिजनक हैं. उनके अनुसार, टीजर में दिखाए गए सीन कन्नड़ संस्कृति का अपमान करते हैं. सेंसर बोर्ड ने भी AAP महिला विंग की शिकायत पर जवाब दिया है.

इस फिल्म में और कौन-कौन से कलाकार हैं? (Which other actors are in this film?)

CBFC सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि चूंकि टीजर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ है, इसलिए इसके लिए सेंसर बोर्ड की मंज़ूरी की जरूरत नहीं है. उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म से जुड़ा कोई भी कंटेंट अभी तक सर्टिफिकेशन के लिए उनके पास जमा नहीं किया गया है. यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. यह बॉक्स ऑफिस पर ‘ध्रुव 2’ से टकराएगी. यश की फिल्म को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है. इसमें हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत, कियारा आडवाणी और नयनतारा भी नजर आएंगी.

The Raja Saab Box Office: प्रभास ने पर्दे पर लगा दी लाग! ‘द राजा साब’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका; यहां जानें पहले दिन…

You Might Be Interested In
Tags: Beatriz TaufenbachDirector Geetu Mohandashome-hero-pos-3toxic movietoxic teaser controversyYash
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अपने डेली रूटीन में कब और कैसे लगाएं नियासिनमाइड? भूलकर...

January 13, 2026

मानुषी छिल्लर का एथनिक अवतार, क्यों साड़ी है उनकी पहली...

January 13, 2026

डाइट में शामिल करें ये Superfoods, बीमारियों से रहेंगे दूर

January 13, 2026

Healthy Habits: स्ट्रेस फ्री रहेगा आपका दिन, रोजाना करें ये...

January 13, 2026

पिंपल्स, ब्लैकहेड्स और ऑयली स्किन से परेशान हैं? जानिए किन...

January 13, 2026

हर दिन लगानी चाहिए Sunscreen? भूलकर भी न करें छोड़ने...

January 13, 2026
कौन हैं वो एक्ट्रेस? जिन्हें ‘Toxic’ में यश के साथ इंटीमेट सीन्स करने के बाद डिलीट करना पड़ा अपना इंस्टाग्राम अकाउंट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कौन हैं वो एक्ट्रेस? जिन्हें ‘Toxic’ में यश के साथ इंटीमेट सीन्स करने के बाद डिलीट करना पड़ा अपना इंस्टाग्राम अकाउंट
कौन हैं वो एक्ट्रेस? जिन्हें ‘Toxic’ में यश के साथ इंटीमेट सीन्स करने के बाद डिलीट करना पड़ा अपना इंस्टाग्राम अकाउंट
कौन हैं वो एक्ट्रेस? जिन्हें ‘Toxic’ में यश के साथ इंटीमेट सीन्स करने के बाद डिलीट करना पड़ा अपना इंस्टाग्राम अकाउंट
कौन हैं वो एक्ट्रेस? जिन्हें ‘Toxic’ में यश के साथ इंटीमेट सीन्स करने के बाद डिलीट करना पड़ा अपना इंस्टाग्राम अकाउंट