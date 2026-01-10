Home > मनोरंजन > The Raja Saab Box Office: प्रभास ने पर्दे पर लगा दी लाग! ‘द राजा साब’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका; यहां जानें पहले दिन की कमाई

The Raja Saab Box Office Collection: फिल्म द राजा साब का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी सामने आ गया है. प्रभास की फिल्म को लेकर जैसी प्रिडिक्शन की गई थी.  फिल्म द राजा साब 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है.

By: Preeti Rajput | Published: January 10, 2026 8:44:43 AM IST

The Raja Saab Box Office Collection: साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकोर्डतोड़ ओपनिंग कर ली है. प्रभास की इस धमाकेदार फिल्म के आगे बड़ी-बड़ी फिल्मों का बुरा हाल हो गया है. इस छप्परफाड़ कमाई के बीच भी प्रभास की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है. फिल्म का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी सामने आ गया है. प्रभास की फिल्म को लेकर जैसी प्रिडिक्शन की गई थी.  फिल्म द राजा साब 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है.

पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, पहले दिन द राजा साब ने 54.15 करोड़ की ओपनिंग की है. इस फिल्म का वल्डवाइड कलेक्शन करीब 90 करोड़ का रहा है.  इंडिया ग्रॉस 64 करोड़ रहा है. ओवरसीज फिल्म ने 26 करोड़ का कलेक्शन हासिल किया.

फिल्म का भाषाओं का कलेक्शन

प्रभास की फिल्म द राजा साब ने  तेलुगू भाषा में अच्छा खासा कलेक्शन किया है. तेलुगु फिल्मों की ऑक्यूपेंसी 57.16 रही है. हालांकि तेलुगू के मुकाबले हिंदी फिल्मों का कलेक्शन काफी कम रहा है. इसकी कुल ऑक्यूपेंसी 15.63 प्रतिशत रही.

द राजा साब का सोशल मीडिया रिव्यू

बॉक्स ऑफिस पर  द राजा साब ने काफी शानदार ओपनिंग की है. हालांकि, फिल्म को सोशल मीडिया पर कुछ खास रिव्यू नहीं मिला था. एक यूजर ने तो फिल्म को बकवास तक करार दिया था. राजा साब में प्रभास के साथ संजय दत्त, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल हैं. इसका निर्देशन मारुति ने किया है.

