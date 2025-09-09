Home > मनोरंजन > Salman Khan ने दिखाया ट्रंप को आईना, Bigg Boss के मंच से साधा सनकी राष्ट्रपति पर निशाना!

Salman Khan ने दिखाया ट्रंप को आईना, Bigg Boss के मंच से साधा सनकी राष्ट्रपति पर निशाना!

Salman Khan Statement: सलमान खान ने 'बिग बॉस 19' के 'वीकेंड का वार' में कुछ ऐसा हुआ, जिसका शायद किसी को अंदाजा नहीं था। अब उनका यह बयान सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है।

Published By: Preeti Rajput
Published: September 9, 2025 08:33:00 IST

Salman Khan Donald Trump
Salman Khan Donald Trump

Salman Khan Donald Trump: ‘बिग बॉस 19’ (Bigg Boss 19) का यह वीकेंड का वार (Weekend Ka Vaar) काफी खास है। 6 सितंबर के एपिसोड में सलमान खान (Salman Khan) ने अमाल मलिक (Amaal Malik), गौरव खन्ना और नेहल समेत कई घरवालों को फटकार लगाई। इसी बीच सलमान खान ने कुछ ऐसा कह दिया था, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। भाईजान के इस बयान को अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump और शांति पुरस्कर से जोड़ कर देखा जा रहा है। 

सलमान ने साथा ट्रंप पर निशाना 

दरअसल वीकेंड के वार में फरहाना और नीलम गिरी (Neelam Giri) के बीच बहस चल रही थी। जिसमें फरहाना ने नीलम के लिए कई तरह के अपशब्द का इस्तेमाल किया। बता दें कि फरहाना एक्टिंग के साथ-साथ पीस एक्टिविस्ट के तौर पर भी काम कर रही हैं। इसी पर रिएक्ट करते हुए सलमान खान ने कहा कि- पीस एक्टिविस्ट का मतलब झगड़ो को शांत कराना होता है, उसे सुलझा कर दोस्ती करानी चाहिए। 



वीडियो हो रहा आग की तरह वायरल

सलमान खान ने आगे कहा- ये हो क्या रहा है, इस समय पूरी दुनिया में जो लोग मुसी बत फैला रहे हैं, उन्हें शांति पुरूस्कार लेना है। भाईजान ने इस बात को कहते हुए किसी का नाम नहीं लिया है। लेकिन लोगों का अनुमान है, कि उन्होंने इस बयान से सीधा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है। 

स्प्लिट्सविला X5 की विजेता Akriti Negi पर लट्टू हुए भोजपुरी सुपर स्टार Pawan Singh! शो में जाते ही ऑफर की फिल्म

नोबेल पीस प्राइज की भीख मांग रहे ट्रंप 

बता दें कि यह इसलिय जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि ट्रंप कई बार अंतरराष्ट्रिय विवादों को सुलझाने का दावा कर चुके हैं। इसके साथ  ही उनका समर्थन करने वाले लोगों का मानना है कि इसके लिए ट्ंप को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया जाना चाहिए। दरअसल पिछले महीने की मीडिया रिपोर्ट्स में भी दावा किया गया था कि ट्रंप ने शांति पुरस्कार की मांग की है। इसके लिए उन्होंने नॉर्वे के वित्त मंत्री को फोन भई किया है। पहलगाम हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच हुए युद्धविराम पर भी ट्रंप ने श्रेय लेने की कोशिश की थी। 

जब लॉकडाउन में इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे Sanjay Dutt, ये एक्टर बना सपोर्ट सिस्टम

Tags: bigg boss 19Donald Trumpsalman khanWhite House
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

iPhone 17 आया! पुराने iPhone अब सस्ते-सस्ते!

September 9, 2025

सोशल मीडिया के ट्रेंड में जाने स्ट्रॉबेरी से दांत सफेद...

September 9, 2025

रोज-रोज वही खाना? इन क्रिएटिव एयर फ्रायर रेसिपीज को ट्राय...

September 9, 2025

स्वस्थ जीवनशैली के लिए ट्राई करें ये नो-ऑयल पूरी रेसिपी

September 8, 2025

कैंसर से लड़ने वाले सुपरफूड्स

September 8, 2025

इन 4 लोगों को घी से रहना चाहिए दूर

September 8, 2025
Salman Khan ने दिखाया ट्रंप को आईना, Bigg Boss के मंच से साधा सनकी राष्ट्रपति पर निशाना!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Salman Khan ने दिखाया ट्रंप को आईना, Bigg Boss के मंच से साधा सनकी राष्ट्रपति पर निशाना!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Salman Khan ने दिखाया ट्रंप को आईना, Bigg Boss के मंच से साधा सनकी राष्ट्रपति पर निशाना!
Salman Khan ने दिखाया ट्रंप को आईना, Bigg Boss के मंच से साधा सनकी राष्ट्रपति पर निशाना!
Salman Khan ने दिखाया ट्रंप को आईना, Bigg Boss के मंच से साधा सनकी राष्ट्रपति पर निशाना!
Salman Khan ने दिखाया ट्रंप को आईना, Bigg Boss के मंच से साधा सनकी राष्ट्रपति पर निशाना!