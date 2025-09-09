Salman Khan ने दिखाया ट्रंप को आईना, Bigg Boss के मंच से साधा सनकी राष्ट्रपति पर निशाना!

Salman Khan Donald Trump: ‘बिग बॉस 19’ (Bigg Boss 19) का यह वीकेंड का वार (Weekend Ka Vaar) काफी खास है। 6 सितंबर के एपिसोड में सलमान खान (Salman Khan) ने अमाल मलिक (Amaal Malik), गौरव खन्ना और नेहल समेत कई घरवालों को फटकार लगाई। इसी बीच सलमान खान ने कुछ ऐसा कह दिया था, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। भाईजान के इस बयान को अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump और शांति पुरस्कर से जोड़ कर देखा जा रहा है।

सलमान ने साथा ट्रंप पर निशाना

दरअसल वीकेंड के वार में फरहाना और नीलम गिरी (Neelam Giri) के बीच बहस चल रही थी। जिसमें फरहाना ने नीलम के लिए कई तरह के अपशब्द का इस्तेमाल किया। बता दें कि फरहाना एक्टिंग के साथ-साथ पीस एक्टिविस्ट के तौर पर भी काम कर रही हैं। इसी पर रिएक्ट करते हुए सलमान खान ने कहा कि- पीस एक्टिविस्ट का मतलब झगड़ो को शांत कराना होता है, उसे सुलझा कर दोस्ती करानी चाहिए।

Megastar #SalmanKhan trolling Donald Trump 😂😭 #BiggBoss19 “Is Dunia me jo sabse jyada trouble faila rahe h, unhe hi peace prize chahiye” pic.twitter.com/Z4SfUNm1Lb — MASS (@Freak4Salman) September 7, 2025





