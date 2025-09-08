Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > जब लॉकडाउन में इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे Sanjay Dutt, ये एक्टर बना सपोर्ट सिस्टम

Sanjay Dutt Reveals Shocking Details: संजय दत्त ने लॉकडाउन के दिनों में बड़ी जंग लड़ी। वो एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे तब इलाज के दौरान राकेश रोशन ने उनका साथ दिया। जानें क्या था पूरा मामला।

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 8, 2025 23:30:14 IST

Sanjay dutt fight with lung cancer: लॉकडाउन (Lockdown) के दिनों में संजय दत्त (Sanjay Dutt) की जिंदगी अचानक बदल गई थी। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी और जब जांच हुई तो पता चला कि उनके फेफड़ों में पानी भरा है। शुरुआत में सबको लगा ये टीबी (tuberculosis) है, लेकिन बाद में सच सामने आया और पता चला कि संजय दत्त को फेफड़ों का कैंसर है।

ये खबर सुनते ही संजय टूट गए। उन्होंने खुद कहा कि उस वक्त वो 2 से 3 घंटे तक लगातार रोते रहे। दिमाग में बस यही चल रहा था कि अब उनके घर, बच्चों और पत्नी का क्या होगा। उस वक्त उनका सबसे बड़ा प्लान था कि इलाज के लिए अमेरिका जाएं, लेकिन वीजा नहीं मिल पाया।

राकेश रोशन बने मददगार

इसी दौरान राकेश रोशन उनके लिए मददगार बने। उन्होंने एक अच्छे डॉक्टर से मिलवाया और समझाया कि इंडिया में भी बढ़िया इलाज हो सकता है। जब डॉक्टर ने बताया कि कीमोथेरेपी से बाल झड़ सकते हैं या कमजोरी आ सकती है, तो संजय ने हिम्मत दिखाते हुए कहा कि “मेरे को कुछ नहीं होगा।”

‘मुझे पुराना संजय दत्त बनना है’

इलाज के दिनों में भी संजय ने खुद को एक्टिव रखा। कीमो के बाद भी वो साइकिल चलाते थे, बैडमिंटन खेलते थे, बाइक पर निकलते थे। इतना ही नहीं, कभी-कभी इलाज के लिए दुबई भी जाते और वापस आकर फिर से जिम शुरू कर देते। धीरे-धीरे उन्होंने अपना वजन कम किया, फिटनेस वापस पाई और कहा कि “मैं वही पुराना संजय दत्त बनना चाहता हूं।”

बागी 4 में हैं संजय दत्त

बात करें वर्कफ्रंट की तो संजय दत्त अब कई प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाले हैं। वो हाल ही में रिलीज हुई फिल्म बागी 4 में भी अहम किरदार निभा रहे हैं। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ, हरनाज संधू और सोनम बाजवा भी लीड रोल में हैं।

