शाहरुख के मन्नत में Raghav Juyal संग हुआ था ऐसा सलूक, सवाल पूछने पर Aryan Khan ने दिया था ये जवाब

Raghav Juyal First Meeting With Aryan: डांसर और एक्टर राघव जुयाल को हाल ही में आर्यन खान की वेब सीरीज 'बेड्स ऑफ बॉलीवुड' में देखा गया. लोगों को राघव का किरदार और एक्टिंग काफी पसंद आई थी. वहीं अब राघव ने आर्यन संग पहली मुलाकात को लेकर बातचीत की.

By: Preeti Rajput | Published: October 6, 2025 9:59:07 AM IST

Raghav Juyal On Aryan Khan: बॉलीवुड एक्टर और डांसर राघव जुयाल (Raghav Juyal) हाल ही में बेड्स ऑफ बॉलीवुड (Bads Of Bollywood) में नजर आए थे. इस सीरीज को शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) ने डायरेक्ट किया था. यह उनकी पहली डेब्यू सीरीज थी. इ.सीरीज ने शुरू से लेकर अंत तक खूब सुर्खियां बटोरी हैं. इस सीरीज का हर सीन दर्शकों को खूब पसंद आया है. इस सीरीज में राघव का किरदार खूब चर्चा में रहा है. सीरीज में राघव की एक्टिंग और अंदाज लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया. 

मन्नत में पहली बार गए थे राघव 

हाल ही में राघव ने आर्यन खान और मन्नत के बारे में बातचीत की है. एनडीटीवी से बातचीत के दौरान राघव ने कहा कि- हां वह बहुत हंसते हैं. यहां तक की जमीन पर लेटकर हंसते हैं. लेकिन कैमरे के सामने उन्हें हंसना नहीं पसंद. ये उनकी च्वॉइस है. वह काफी ज्यादा मजाकिया हैं. राघव ने कहा कि- मुझे मालूम है कि वह शाहरुख खान और गौरी खान के बेटे हैं. लेकिन उनकी अपनी अलग पहचान है. आर्यन खान एक जीनियस है. वरना वह इस तरह का शो क्यों बनाते, ये बेहद हिम्मत भरा कदम है. 

आर्यन खान से पूछ लिया गलत सवाल 

राघव ने आगे बताया कि- जब वह पहली बार मन्नत गए, तो वहां पर एयरपोर्ट की तरह स्कैनर लगे हुए थे. मुझे उससे गुजरना पड़ा, क्योंकि लोगों को लगा कि यह कौन है, यहां काम मांगने आया है. फिर मैंने आर्यन से पूछा कि उनका कमरा कौन सा है. फिर मुझे लगा कि यह शाहरुख खान का घर मन्नत है, यहां कमरे नहीं फ्लोर होता है. यह सुन आर्यन हंसने लगा, उन्होंने मुझसे कहा कि- ऊपर चलते हैं, हम वहां कुछ देर बैठे और वक्त बिताकर दोस्तों के साथ डिनर के लिए चले गए.

