संजय दत्त की गिरफ्तारी से खौफ खा गईं थी माधुरी दीक्षित, साथ फोटो तक खिंचवाना गवारा नहीं था

Madhuri Dixit Sanjay Dutt Love Story: माधुरी दीक्षित और संजय दत्त के रिश्ते की चर्चा 90 के दशक में खूब हुई. लेकिन, 1993 में मुंबई ब्लास्ट केस में संजय की गिरफ्तारी के बाद माधुरी ने उनसे दूरी बना ली. इस पर एक पत्रकार ने कई राज खोले हैं.

By: Shraddha Pandey | Last Updated: October 4, 2025 11:45:10 PM IST

 90 के दशक की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक थीं माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) और संजय दत्त (Sanjay Dutt). फिल्म साजन (Sajan) की सुपरहिट जोड़ी सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी लोगों की चर्चा का हिस्सा बनी. दोनों के अफेयर की खबरें उस दौर में लगातार सुर्खियों में रहीं. हालांकि, इस रिश्ते की कहानी अचानक उस समय बदल गई जब 1993 मुंबई ब्लास्ट केस (Mumbai Blast Case) में संजय दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया.

फिल्म पत्रकार और लेखक हनीफ जावेरी ने हाल ही में इस दौर से जुड़ा एक बड़ा किस्सा साझा किया. उन्होंने मेरी सहेली से बातचीत में बताया कि संजय दत्त की गिरफ्तारी के बाद माधुरी ने खुद को उनसे दूर करना शुरू कर दिया था.

जावेरी ने कहा कि जब संजय जेल में थे, तब इंडस्ट्री के कई लोगों ने उनके समर्थन में आवाज उठाई थी. लेकिन, माधुरी ने उस समय दूरी बनाए रखी. यही नहीं, जब संजय बेल पर बाहर आए तो निर्देशक अफजल खान ने अपनी फिल्म महानता (Mahanta Movie) के लिए एक भव्य पार्टी आयोजित की. इस फिल्म में माधुरी और संजय दोनों ही काम कर रहे थे.

संजय के साथ फोटो नहीं खिंचवाना चाहती थीं

पत्रकार ने उस पार्टी का एक दृश्य याद करते हुए कहा, “मैं पार्टी में मौजूद था. एक तरफ मंच सजा हुआ था, जहां संजय दत्त बैठे थे. सभी इंतजार कर रहे थे कि माधुरी और संजय की पहली तस्वीर साथ में खिंचे. लेकिन, जैसे ही माधुरी अंदर आईं, उन्होंने मंच पर जाने के बजाय पीछे बैठने का फैसला किया. कुछ ही देर बाद वे वहां से उठकर चली भी गईं. साफ था कि माधुरी किसी भी कीमत पर संजय के साथ फोटो खिंचवाना नहीं चाहती थीं.”

माधुरी की मां चाहती थीं शादी करवाना

जावेरी ने आगे यह भी कहा कि उस समय माधुरी की मां चाहती थीं कि वह शादी कर लें. पहले उनकी शादी गायक सुरेश वाडकर से कराने की कोशिश हुई, लेकिन वहां बात नहीं बनी. बाद में डॉक्टर श्रीराम नेने उनकी जिंदगी में आए और दोनों ने शादी कर ली.

माधुरी ने खत्म किया रिश्ता

पत्रकार ने यह भी जोड़ा कि संजय दत्त की गिरफ्तारी के बाद माधुरी के मन में डर था. उन्हें लगता था कि अगर वह उनके साथ जुड़ी रहीं तो शायद जांच एजेंसियां उन्हें भी सवालों के घेरे में ले सकती हैं. यही वजह रही कि उन्होंने रिश्ता खत्म करना ही बेहतर समझा.

सालों बाद इस फिल्म में दिखे

हालांकि, कई सालों बाद दोनों ने प्रोफेशनल व्रंट पर से फिर साथ काम किया. करण जौहर की फिल्म कलंक (Kalank) में दोनों बड़े पर्दे पर नजर आए, लेकिन तब तक उनकी निजी जिंदगी एकदम अलग राह पकड़ चुकी थी.

