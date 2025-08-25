Exclusive: Bigg Boss 19 से पहले Pranit More का खुलासा, स्ट्रेटेजी, डर और शो में अपनी सबसे बड़ी ताकत पर खोला राज

बिग बॉस 19 का सफर शुरू होने से पहले ही दर्शकों में कंटेस्टेंट्स को लेकर चर्चा तेज है। इस बार घर में एंट्री लेने वाले प्रतिभागियों में Pranit More का नाम भी काफी सुर्खियां बटोर रहा है। शो शुरू होने से पहले इनखबर से बातचीत में प्रणीत ने अपनी स्ट्रेटेजी, डर और सबसे बड़ी ताकत को लेकर खुलकर बातें कीं।

यहां देखें इंटरव्यू में पूछे गए सवाल और उनके जवाब

1. जब आपको बिग बॉस 19 का ऑफर मिला, तो आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आया?

इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पहला विचार ये आया कि मुझे क्यों बुलाया। ज्यादातर एक्टर्स रहते हैं तो मुझे लगा कि इस बार कुछ अलग कर रहे हैं ये लोग। फिर लगा हो सकता है स्टैंड अप कॉमेडियन्स को बुला रहे हों, क्योंकि मुनव्वर भी आया था।

2. अगर आपको पिछले किसी सीजन से एक कंटेस्टेंट को इस बार अपने साथ चुनने का मौका मिले, तो आप किसे चुनेंगे?

इस पर प्रणीत ने सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लिया। वजह पर बात करते हुए वो बोले कि उन्होंने सही चीजों के लिए स्टैंड लिया।

3. आपके बारे में एक कौन-सी गलतफहमी है जिसे आप बिग बॉस हाउस के अंदर साफ करना चाहेंगे?

लोगों को लगता है कि कॉमेडियन्स पूरा टाइम जोक मारते हैं, उनकी लाइफ में हर समय कॉमेडी ही होता है। लेकिन, ऐसा नहीं है हमारे भी मोमेंट्स आते हैं जब हम लो फील करते हैं।

4. आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी – क्या आप आक्रामक रहेंगे या पीछे हटकर गेम को समझदारी से खेलना पसंद करेंगे?

स्ट्रेटेजी के बारे में तो मैंने कुछ सोचा नहीं है अभी। अग्रेशन के खिलाफ हूं। मुझे नहीं लगता कि आप अग्रेसिव होकर लाइफ में कुछ कर सकते हैं। जितना शांत रहोगे उतना सोच सकते हो। अग्रेशन में आप उस मोमेंट का सोचते हैं आगे का नहीं। ये लाइफ की सबसे बेटर स्ट्रेटेजी है।

5. आपको एक अच्छा ऑब्जर्वर माना जाता है। क्या आपको लगता है कि यह बिग बॉस 19 में आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी?

इसपर वो बोले ये एक हथियार भी है और कई बार डिस एडवांटेज भी हो सकता है। लाइफ में अगर आप हर चीज में ऑब्जर्व करने लगो और एनालाइज करने लगो तो आपको ही दिक्कत होती है।

6. आपके लिए ऐसा डिस एडवांटेज जो आपको लगता है घर के लिए ठीक नहीं होगा?

मैंने जितना कंटेस्टेंट का लिस्ट देखा है उसमें सब टीवी इंडस्ट्री से ही है तो थोड़ी फैमिलियरिटी रहती है, स्टैंड अप कॉमेडियन्स आएंगे तो हम ज्यादा बॉन्ड कर सकते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है लेकिन, जब अलग प्लेटफॉर्म के लोग आते हैं तो दिक्कत होती है, यही नुकसान है।

7. क्या आप ऐसे इंसान हैं जो आसानी से उकसाए जाते हैं, या आप खुद दूसरों को उकसाना ज्यादा पसंद करते हैं?

इसपर पहले वो हंसे फिर बोला कि ये अच्छा सवाल है। फिर बोले प्रोवोक तो मैं खुद भी आसानी से नहीं होता, तो मैं यही सोचुंगा कि दूसरों को कर सकूं।