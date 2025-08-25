Exclusive: ‘अगर स्ट्रेटेजी बना के जाऊंगा तो…’, Bigg Boss 19 में एंट्री लेने से पहले शहबाज ने बताई अपनी स्ट्रेटेजी, कैसे खेलेंगे गेम

Bigg Boss 19 में इस बार दर्शकों का ध्यान खींचने वाले कंटेस्टेंट Shehbaz Badesha ने एंट्री ली थी। शहबाज पहले से ही फैंस के बीच अपनी बहन शेहनाज गिल की वजह से जाने जाते हैं। शो से पहले उन्होंने इनखबर की टीम से खास बातचीत में खुलकर अपने गेम, रणनीति और अनुभव पर बात की।

यहां हैं इंटरव्यू के सवाल-जवाब

1.आपकी बहन Shehnaaz Gill ने बिग बॉस 13 में खूब नाम कमाया। क्या उन्होंने आपको इस गेम में आगे बढ़ने के लिए कुछ खास टिप्स दी हैं?

इसपर शहबाज का जवाब आया कि मैं कोई टिप्स लेकर नहीं आया, रियल बनना है तो रियल बनकर ही मैं जीत पाउंगा।

2. आप पहले भी बिग बॉस में नजर आ चुके हैं, उस समय माहौल कैसा था और क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन आप खुद भी कंटेस्टेंट बनेंगे?

जी हां, मैंने सोचा मैंने मेनिफेस्ट किया कि मैं बिग बॉस करूंगा और अब कर रहा हूं। वहीं, घर की वाइब्स को लेकर वो बोले कि पॉजिटिव और नेगिटिव दोनों है।

3. जब घर का माहौल बिगड़ता है और माहौल hostile हो जाता है, तब उससे निपटने का आपका सबसे मजबूत पॉइंट क्या है?

उन्होंने कहा कि उनका स्ट्रॉन्गेस्ट प्वाइंट है कि अगर उन्हें अपनी कोई बात मनवानी है तो वो उसपर अड़ जाते हैं।

4. अगर आपकी बहन Shehnaaz आपके साथ बिग बॉस 19 में होतीं तो क्या आप गेम अलग तरीके से खेलते?

इसपर शहबाज बोले- हां बिल्कुल, बहन भाई के साथ क्या गेम खेलती

5. इस सीजन में आपकी रणनीति क्या होगी, क्या आप आक्रामक अंदाज अपनाएंगे या फिर पीछे हटकर चुपचाप गेम को देखते रहेंगे?

इस सवाल का जवाब देते हुए शहबाज ने कहा कि वो शो में कोई भी रणनीति नहीं बना के गए। अगर स्ट्रेटेजी बना के जाऊंगा तो पक्का पकड़ा जाऊंगा और बाहर आ जाऊंगा।

6. बिग बॉस का कोई ऐसा वायरल या विवादित पल है जिसे आप कभी भूल नहीं सकते?

उनका जवाब था कि हां मेरा एक वायरल हुआ था जब बिगबॉस ने माइक नहीं पहना था, अबतक मुझे लोग उसी की वजह से जानते हैं।

7. क्या आपको लगता है कि रियलिटी शो किसी के करियर के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म होते हैं? और क्या बिग बॉस आपके करियर को भी वैसा ही बूस्ट देगा जैसा उसने शेहनाज के करियर को दिया?

इसपर वो बोले 100 परसेंट, तभी कर रहा हूं मैं बिग बॉस पुश करने के लिए खुद को।

शो से एलिमिनेट हो चुके हैं शेहबाज

हालांकि, शहबाज को पहले ही दिन घर से बेघर होना पड़ा। मृदुल तिवारी ने जनता के वोटिंग के जरिए शो में एंट्री की और शहबाज बदेशा को हराकर अपनी जगह पक्की की। घर में रहते हुए शहबाज ने शो को कई रोमांचक मोड़ दिए और प्रतियोगियों के बीच तनाव बढ़ाया।