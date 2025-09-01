Home > मनोरंजन > Sunday Box Office Collection: ‘परम सुंदरी’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, रविवार की कमाई ने तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड

Box Office Collection Param Sundari: 'परम सुंदरी' (Param Sundari)  की कमाई के लिहाज से रविवार का दिन काफी अच्छा रहा। जान्हवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन किया। आइए जानते हैं रविवार को फिल्म का कलेक्शन कैसा रहा...

Published By: Preeti Rajput
Published: September 1, 2025 08:47:22 IST

Box Office Collection Param Sundari
Box Office Collection Param Sundari

Box Office Collection Param Sundari Day 3: ‘परम सुंदरी’ (Param Sundari) ने 29 अगस्त को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई। जान्हवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा (Janhvi Kapoor And Sidharth Malhotra) स्टारर यह रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। आइए जानते हैं रविवार को इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया। 

परम सुंदरी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 

बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अपने शुरुआती वीकेंड में लगातार कमाई में बढ़ोतरी दर्ज की। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने अपने पहले शुक्रवार को 7.25 करोड़ रुपये की कमाई के साथ अच्छी शुरुआत की थी। शनिवार को इसने और तेजी पकड़ी और 9.25 करोड़ रुपये कमाए।

फिल्म ने की धमाकेदार कमाई  

रविवार को, जब शुरुआती अनुमानों के अनुसार फिल्म 10.25 करोड़ रुपये कमा रही थी, तब यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा था। इन आंकड़ों के साथ, ‘परम सुंदरी’ ने अपने पहले तीन दिनों में लगभग 26.75 करोड़ रुपये की कमाई की। परम सुंदरी ने तीसरे दिन रविवार, 31 अगस्त 2025 को, ‘परम सुंदरी’ ने कुल मिलाकर 20.71 प्रतिशत हिंदी ऑक्युपेंसी दर्ज की।

जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा ​स्टारर इस फिल्म का दर्शक काफी समय से इंतजार कर रहे थे। ये रोमांटिक-कॉमेडी साल की सबसे बेहदतरीन फिल्मों में से एक है। पहले दिन फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी थी। लेकिन शनिवार को दूसरे दिन इसकी कमाई में तेजी देखने को मिली। रविवार को तो इस फिल्म ने धमाल मचा दिया। 

KBC 17: क्या 25 लाख का सवाल बना ISRO की वैज्ञानिक के लिए चुनौती ?

फिल्म की कहानी

तुषार जलोटा द्वारा निर्देशित, ‘परम सुंदरी’ दिल्ली के एक लड़के परम की कहानी है जो एक एआई ऐप के जरिए प्यार की तलाश में निकलता है। उसकी तलाश उसे केरल की एक लड़की सुंदरी से मिलती है, और यह फिल्म उनके अनोखे लेकिन दिल को छू लेने वाले सफर को दर्शाती है। 

2016 में रिलीज हुई ये फिल्म, तीन लड़कियों की कहानी ने किया कमाल, जीते 21 अवॉर्ड्स

