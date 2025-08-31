2016 में रिलीज हुई ये फिल्म, तीन लड़कियों की कहानी ने किया कमाल, जीते 21 अवॉर्ड्स

बॉलीवुड में फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही नहीं बल्कि समाज को सोचने पर मजबूर करने के लिए भी बनाई जाती है। ऐसे ही साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म “पिंक” जिसमें अमिताभ बच्चन, तापसी पन्नू अहम भूमिका में नजर आ रहे थे वह महिलाओं के अधिकारों और स्थिति पर खुलकर बात करने के लिए बनाई गई थी। इस फिल्म की कहानी में सिर्फ ड्रामा नहीं बल्कि इंडियन सोसाइटी में महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान से जुड़े मुद्दों को भी बखूबी दिखाया गया हैं। फिल्म ने लोगो से काफी सारी तारीफ लूटी हैं और अवार्ड भी जीते हैं।

फिल्में में दिखाई है तीन महिलाओं की दमदार कहानी

यह फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी इसकी कहानी की बात करें तो कहानी दिल्ली में रहने वाली तीन लड़कियों मीनल अरोड़ा (तापसी पन्नू), फलक अली (कीर्ति कुल्हारी) और एंड्रिया तरंग (एंड्रिया तारियांग) के इर्द-गिर्द घूमती है। इस फिल्म की कहानी में दिखाया जाता है कि एक रात तीनों एक रॉक कंसर्ट से वापस आने के बाद फार्म हाउस पर पार्टी कर रही होती है वहां कुछ लड़कों के साथ उनका झगड़ा हो जाता है जिसमें मीनल सेल्फ डिफेंस में एक लड़के को बोतल से मार देती है इसी के बाद लड़के उन तीनों पर झूठ एलिगेशन लगाने लगते हैं फिल्म दर्शाती है कि कैसे लड़कियां मुश्किल समय में अपनी हिम्मत और सहास दिखा सकती हैं।

कोर्ट रूम वाला सीन है फिल्म का सबसे अहम हिस्सा

फिल्म का सबसे इम्पोर्टेन्ट हिस्सा कोर्टरूम को माना जाता है, कि इसमें रिटायर एडवोकेट दीपक सहगल (अमिताभ बच्चन ) जो की लड़कियों का केस लड़ते हैं वह अदालत में कई सारे सामाजिक मुद्दों पर बहस करते हैं। फिल्म में खास तौर पर सहमति को उजागर किया गया है। फिल्म दिखाती है कि “ना का मतलब ना होता है” कोर्ट रूम में उठाए जाने वाले सवाल महिलाओं की स्थिति उनके अधिकार और सुरक्षा पर काफी ज्यादा प्रकाश डालते हैं।

फिल्म में थी जबरदस्त एक्टिंग और मिले उसको काफी सारे अवार्ड

फिल्म पिंक में अमिताभ बच्चन, तापसी पन्नू, कीर्ति कुल्हारी और एंड्रिया तरंग काफी दमदार एक्टिंग करते नजर आ रहे हैं, इन लोगों की एक्टिंग को फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया है। वहीं हर एक एक्टर ने अपने रोल में जान डाल दी है फिल्म को काफी अवार्ड मिले हैं और सभी ने इसकी जमकर तारीफ भी की है। यह फिल्म समाज में महिलाओं की स्थिति को काफी अच्छे तरीके से उजागर करती है। आप यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं और यह बात समझ सकते हैं कि क्यों यह फिल्म हर किसी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है।