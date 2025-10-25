थ्रिल और क्राइम से भरपूर इन वेब सीरीज का जल्द होगा आगाज, ट्रेलर ने फैंस को बनाया दीवाना; जानिए कब होगी रिलीज

Best Web Series on OTT Platform: इस साल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर मनोरंजन का धमाल लगातार देखा जा सकता है. 2025 में कई ऐसी वेब सीरीज़ रिलीज़ होने वाली हैं, जिनकी एक झलक ने ही लोगों को अपना दीवाना बना लिया है. थ्रिलर, सस्पेंस, रहस्य और अपराध से भरपूर, ये शोज़ दमदार कहानियों, दमदार कलाकारों और ज़बरदस्त ट्विस्ट के साथ आते हैं. आइए जानते हैं उन वेब सीरीज़ के बारे में जिनका दर्शकों को बेसब्री से इंतज़ार है.

ये वेब सीरीज करेगी धमाका

बहुत कम भारतीय वेब शोज़ ऐसे हैं जिन्होंने “द फैमिली मैन” जैसा कल्ट स्टेटस हासिल किया है. मनोज बाजपेयी ने श्रीकांत तिवारी का किरदार निभाया, जो एक जासूस है और अपने मध्यवर्गीय पारिवारिक जीवन और गुप्त अभियानों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है, और दर्शकों को खूब पसंद आया. तीसरा सीज़न और भी ज़्यादा रोमांचक और गहन होगा. जयदीप अहलावत और निमरत कौर की झलक इस बार नए खलनायकों और गहरे संघर्षों की ओर इशारा करती हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार तो यह शो 2025 के अंत तक प्राइम वीडियो पर रिलीज़ हो सकता है. कहा जा रहा है कि इस बार श्रीकांत को अपने कर्तव्य और रिश्तों के बीच सबसे कठिन चुनाव करना होगा. यह सीज़न अब तक का सबसे धमाकेदार हो सकता है.

जल्द आएगा हीरामंडी का सीजन

जब संजय लीला भंसाली ने “हीरामंडी: द डायमंड बाज़ार” के साथ ओटीटी की दुनिया में कदम रखा, तो उन्होंने सिर्फ़ एक शो ही नहीं, बल्कि एक भव्य सांस्कृतिक अनुभव भी रचा. उनकी फ़िल्मों की तरह, हर फ़्रेम एक चलती-फिरती पेंटिंग थी. शानदार सेट, भावपूर्ण संगीत, भव्य वेशभूषा और ज़बरदस्त अभिनय. हीरामंडी ने रिलीज़ होते ही रिकॉर्ड तोड़ दिए, नेटफ्लिक्स पर हफ़्तों तक ट्रेंड करती रही और लाहौर की तवायफ़ों की दुनिया के बारे में चर्चाओं को फिर से हवा दे दी. दूसरे सीज़न की घोषणा पहले ही हो चुकी है, और कहा जा रहा है कि भंसाली कहानी को और भी गहरे और प्रभावशाली तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं.

ये वेब दिखाएगी असली जादू

पंख, कोर्सेट, स्कैंडल और रोमांस—ब्रिजर्टन दुनिया के सबसे लोकप्रिय रोमांटिक ड्रामा में से एक बना हुआ है. भारतीय दर्शक भी इस रीजेंसी ड्रामा के दीवाने हैं. नेटफ्लिक्स ने घोषणा की है कि सीज़न 4 दो भागों में आएगा. सीज़न 4 का पहला भाग 29 जनवरी, 2026 को और दूसरा भाग 26 फ़रवरी, 2026 को स्ट्रीम होने वाला है. यह सीज़न बेनेडिक्ट ब्रिजर्टन और रहस्यमयी “लेडी इन सिल्वर” सोफी बेक की प्रेम कहानी पर केंद्रित होगा. शानदार सेट, भव्य बॉल्स और भावनात्मक पलों के साथ, यह सीज़न दर्शकों को एक बार फिर चकाचौंध भरे समाज की दुनिया में ले जाएगा, जहाँ प्यार हमेशा नाटकीय होता है और गपशप रथों से भी तेज़ चलती है.

पाताल लोक का सीजन 3

अपने गहरे और सच्चे चित्रण के साथ, “पाताल लोक” ने भारतीय क्राइम थ्रिलर की नई परिभाषा गढ़ी. भ्रष्टाचार, जाति, वर्ग और भ्रष्ट व्यवस्था के बेबाक चित्रण ने इसे आलोचकों का पसंदीदा बना दिया. सीज़न 3 की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन दर्शकों और उद्योग जगत में इसे लेकर जबरदस्त उत्सुकता है. पिछले सीज़न की अधूरी कहानियों के बाद, दर्शकों को उम्मीद है कि अगला अध्याय समाज के नारकीय पहलुओं को और गहराई से उजागर करेगा. शायद इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी अपनी अब तक की सबसे कठिन जाँच के साथ वापसी करेंगे. अगर पहला सीज़न एक जागृति और दूसरा एक चार्जशीट साबित हुआ, तो तीसरा सीज़न एक फ़ैसला साबित हो सकता है.

