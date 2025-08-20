Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi का Spoiler! ससुराल में तुलसी की नाक कटवाएगी बेटी, चोरी छिपे मिल रही है पुराने बॉयफ्रेंड से, देख होगा बढ़ा बवाल

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler: टीवी पर क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सीजन 2 धमाल मचा रहा है इस शो के मेकर्स इस शो को नंबर वन पर लाने के लिए ट्विस्ट एंड टर्न्स लाते रहते हैं ताकि यह जो हमेशा नंबर वन की टीआरपी पर बना रहे। कल के एपिसोड में परी की शादी हो चुकी है और अंगद और बृंदा के बीच प्यार के कुछ पल देखने को मिले थे। अब ऑडियंस के लिए देखना और भी मजेदार होगा कि आने वाले एपिसोड में परी अपने ससुराल में क्या धमाका मचाने वाली है और अंगद और वृंदा की प्रेम कहानी किस ओर जाने वाली हैं।

शादी के बाद परी फिर एक बार मिलने पहुंची अपने एक्स से

क्योंकि सास भी कभी बहू थी की सीजन 2 की कहानी अब दिलचस्प मोड़ लेने के लिए तैयार हो चुकी है, अब तक टेलीकास्ट एपिसोड में यह दिखाया गया है की शादी के बाद परी का एक्स उसके पीछे पड़ जाता है, ऐसे परी फिर से एक बार उससे मिलने और उसे मनाने जाती है। वही दूसरी तरफ जब परी अपनी मां से मिलने जाती है तो उस समय वह तुलसी से बात छुपाती है कि कैसे परी के सास उससे घर का सारा काम कराती है तुलसी को परी की हालत देखकर उसे पर थोड़ा-थोड़ा शक होने लगता है की परी उसे कुछ छुपा रही है।

अंगद ने वृंदा को बोल दिया आंटी और तीन बच्चों की मां

आने वाले एपिसोड में यह दिखाई देने वाला है कि वृंदा अपने परिवार की हेल्प करने के लिए नौकरी की तलाश करती है और जब वो यह बात तुलसी को बताती है तो तुलसी उसकी मदद करने का फैसला देती है। तुलसी वृंदा को ऑफिस भेज देती है जहां पर उसकी मुलाकात अंगद से होती है अंगद को यह नहीं पता होता है कि वृंदा वहां इंटरव्यू देने आई है। ऑफिस में अंगद को देखकर वृंदा एकदम से चौंक जाती है ग़लतफहमी के चलते अंगद वृंदा आंटी बोल देता है और यह भी बोलता है कि वृंदा तीन बच्चों की मां है जिसको सुनकर वृंदा एकदम से शॉकेड रह जाती है।

परी को ससुराल में करना पड़ रहा हैं घर का काम

परी की शादी होने के बाद वह आप ससुराल चली गई है जहां पर वह घर के काम कर करके थक गई है और अपनी पति और सास के बीच पीसकर रह जाती है। वही परी अपने एक बार फिर से अपने एक्स से चोरी चुपके मिलने जाती है और यह सारी हरकतें वो अपने घरवालों और मां से छुपाती है जल्द ही आने वाले एपिसोड में यह दिखाई देने वाला है की परी का एक्स उसे ब्लैकमेल करता है परी खुद को बचाने के लिए अपने सारे गहने अपने एक बॉयफ्रेंड को दे देती है ऐसे में परी की सास उस पर चोरी का इल्जाम लगाने वाली है।