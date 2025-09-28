‘इंडिया मैच जीता तो…कपड़े उतार कर घूमूंगी’, साउथ की इस खूबसूरत हसीना ने लिया प्रण; सोशल मीडिया पर मचा बवाल!

Asia Cup 2025 Final: भारत और पाकिस्तान (India Vs Pakistan) एशिया कप (Asia Cup 2025) के फाइनल में भिड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. मैच को लेकर फैन्स के बीच काफी ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है. इस मुकाबले में भारत पाकिस्तान को दो बार मात दे चुका है. जिससे भारत के जीतने का चांस और भी ज्यादा बढ़ गया है. लोगों को अब बस भारत की जीत का इंतजार है. लोग मैच शुरू होने से पहले ही टीवी के सामने बैठ चुके होंगे. भारत-पाकिस्तान का मुकाबला ऐसा लगता है, मानों दोनों देशों के बीच युद्धा का ऐलान हो गया हो. फैन्स जीत के लिए दुआएं, हवन और पूजा पाठ ना जाने क्या-क्या करते हैं.

एक्ट्रेस ने किया था बड़ा ऐलान

मैच को लेकर इसी तरह का क्रेज दो साल पहले हमें साउथ की खूबसूरत एक्ट्रेस में भी देखने को मिला था. उन्होंने भारत की जीत के लिए ऐसा ऐलान कर दिया था. जिसे सुन हर कोई दंग रह गया था. दरअसल साल 2023 (World Cup 2023) में भारत ने वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला था. ये मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 नवंबर को हुआ था. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई थी. उस समय हर भारतवासी सिर्फ भारत की जीत की दुआं कर रहा था. हालांकि भारत मैच हार गया था.







बिना कपड़े बीच पर घूमती एक्ट्रेस

फैन्स भारत की जीत के लिए हवन, पूजा-पाठ ना जाने क्या-क्या कर रहे थे. इसी बीच साउथ एक्ट्रेस के एक ऐलान ने उन्हें लाइमलाइट में ला दिया. रेखा बोज नाम की इस साउथ एक्ट्रेस ने खुलकर ऐलान किया कि- अगर भारत ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड कप जीत जाता है तो वो विशाखापत्तनम समुद्र तट (Beach) न्यूड होकर घूमेंगी. इस ऐलान को सुन हर कोई हैरान रह गया था. लोगों ने कहा कि- वह पूनम पांडे की तरह पब्लिसिटी स्टंट करने की कोशिश कर रही हैं. कई लोगों ने उन्हें इस ऐलान के लिए ट्रोल भी किया.

हालांकि यह हो नहीं सका, क्योंकि भारत वह मुकाबला नहीं जीत सका था. यह देखना काफी दिलचस्प होता, कि अगर भारत मैच जीत जाता तो क्या रेखा सच में बिना कपड़ों के बीच पर घूमती या फिर सब कहने की बात थी.