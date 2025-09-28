‘इंडिया मैच जीता तो…कपड़े उतार कर घूमूंगी’, साउथ की इस खूबसूरत हसीना ने लिया प्रण; सोशल मीडिया पर मचा बवाल!
Home > मनोरंजन > ‘इंडिया मैच जीता तो…कपड़े उतार कर घूमूंगी’, साउथ की इस खूबसूरत हसीना ने लिया प्रण; सोशल मीडिया पर मचा बवाल!

‘इंडिया मैच जीता तो…कपड़े उतार कर घूमूंगी’, साउथ की इस खूबसूरत हसीना ने लिया प्रण; सोशल मीडिया पर मचा बवाल!

South Actress Rekha Boj: एशिया कप 2025 के फाइनल में पहुंचे भारत और पाकिस्तान आज एक बार फिर आमने-सामने नजर आने वाले हैं. मैच शुरू होने से पहले ही लोगों में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है. ऐसे ही मैच को लेकर क्रेज के चलते साउथ की एक हसीना ने साल 2023 के वर्ल्ड कप के दौरान एक बड़ा ऐलान किया था. जिसे सुन हर कोई हैरान रह गया था.

By: Preeti Rajput | Published: September 28, 2025 2:12:07 PM IST

SOUTH
SOUTH

Asia Cup 2025 Final: भारत और पाकिस्तान (India Vs Pakistan) एशिया कप (Asia Cup 2025) के फाइनल में भिड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. मैच को लेकर फैन्स के बीच काफी ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है. इस मुकाबले में भारत पाकिस्तान को दो बार मात दे चुका है. जिससे भारत के जीतने का चांस और भी ज्यादा बढ़ गया है. लोगों को अब बस भारत की जीत का इंतजार है. लोग मैच शुरू होने से पहले ही टीवी के सामने बैठ चुके होंगे. भारत-पाकिस्तान का मुकाबला ऐसा लगता है, मानों दोनों देशों के बीच युद्धा का ऐलान हो गया हो. फैन्स जीत के लिए दुआएं, हवन और पूजा पाठ ना जाने क्या-क्या करते हैं. 

एक्ट्रेस ने किया था बड़ा ऐलान

मैच को लेकर इसी तरह का क्रेज दो साल पहले हमें साउथ की खूबसूरत एक्ट्रेस में भी देखने को मिला था. उन्होंने भारत की जीत के लिए ऐसा ऐलान कर दिया था. जिसे सुन हर कोई दंग रह गया था. दरअसल साल 2023 (World Cup 2023) में भारत ने वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला था. ये मैच  भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 नवंबर को हुआ था. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई थी. उस समय हर भारतवासी सिर्फ भारत की जीत की दुआं कर रहा था. हालांकि भारत मैच हार गया था. 



Shah Rukh Khan से खफा है ये बॉलीवुड हसीना, नाम सुनते ही खौल जाता है खून; बोली- मत बोलों वरना..

बिना कपड़े बीच पर घूमती एक्ट्रेस

फैन्स भारत की जीत के लिए हवन, पूजा-पाठ ना जाने क्या-क्या कर रहे थे. इसी बीच साउथ एक्ट्रेस के एक ऐलान ने उन्हें लाइमलाइट में ला दिया. रेखा बोज नाम की इस साउथ एक्ट्रेस ने खुलकर ऐलान किया कि- अगर भारत ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड कप जीत जाता है तो वो विशाखापत्तनम समुद्र तट (Beach) न्यूड होकर घूमेंगी. इस ऐलान को सुन हर कोई हैरान रह गया था. लोगों ने कहा कि- वह पूनम पांडे की तरह पब्लिसिटी स्टंट करने की कोशिश कर रही हैं. कई लोगों ने उन्हें इस ऐलान के लिए ट्रोल भी किया.

हालांकि यह हो नहीं सका, क्योंकि भारत वह मुकाबला नहीं जीत सका था. यह देखना काफी दिलचस्प होता, कि अगर भारत मैच जीत जाता तो क्या रेखा सच में बिना कपड़ों के बीच पर घूमती या फिर सब कहने की बात थी.

Tags: india matchindia vs pakistanRekha bojsouth news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

10 मिनट में घर पर बनाएं नींबू स्क्रब, पाएं चमकदार...

September 28, 2025

6-6-6 वॉकिंग टेक्निक: वजन घटाने और सेहत सुधारने का नया...

September 28, 2025

घर पर बनाएं टेस्टी गार्लिक ब्रेड, जिसे देखकर और खाकर...

September 28, 2025

दुग्गा-दुग्गा! 33 साल की हसीना पर फिदा हुए फैन्स, तस्वीरें...

September 28, 2025

उंगलियां चाट-चाट कर लोग खाएंगे, घर में बनाएं स्वादिष्ट और...

September 28, 2025

नवरात्रि में कन्या भोज के लिए बनाएं ये भोग, नहीं...

September 28, 2025
‘इंडिया मैच जीता तो…कपड़े उतार कर घूमूंगी’, साउथ की इस खूबसूरत हसीना ने लिया प्रण; सोशल मीडिया पर मचा बवाल!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

‘इंडिया मैच जीता तो…कपड़े उतार कर घूमूंगी’, साउथ की इस खूबसूरत हसीना ने लिया प्रण; सोशल मीडिया पर मचा बवाल!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘इंडिया मैच जीता तो…कपड़े उतार कर घूमूंगी’, साउथ की इस खूबसूरत हसीना ने लिया प्रण; सोशल मीडिया पर मचा बवाल!
‘इंडिया मैच जीता तो…कपड़े उतार कर घूमूंगी’, साउथ की इस खूबसूरत हसीना ने लिया प्रण; सोशल मीडिया पर मचा बवाल!
‘इंडिया मैच जीता तो…कपड़े उतार कर घूमूंगी’, साउथ की इस खूबसूरत हसीना ने लिया प्रण; सोशल मीडिया पर मचा बवाल!
‘इंडिया मैच जीता तो…कपड़े उतार कर घूमूंगी’, साउथ की इस खूबसूरत हसीना ने लिया प्रण; सोशल मीडिया पर मचा बवाल!