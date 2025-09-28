Shah Rukh Khan से खफा है ये बॉलीवुड हसीना, नाम सुनते ही खौल जाता है खून; बोली- मत बोलों वरना..

बॉलीवुड में रिश्तों और दोस्तों की कहानी अक्सर सुर्खियां बटोरती है लेकिन जब कोई पुराना एक्टर अपने एक्सपीरियंस पर खुलकर बोलता है तो खबर और भी ज्यादा दिलचस्प बन जाती है, हाल ही में ऐसा हुआ जब 90s की फेमस एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने शाहरुख खान को लेकर अपने थॉट्स शेयर किए. सुचित्रा ने साफ रूप में कहा कि अब उनका और शाहरुख का कोई संपर्क नहीं है दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग हो गई है उन्होंने कहा “मैंने उन्हें सालों से नहीं देखा लोग बार-बार वही सवाल पूछते हैं तो सच कहूं तो मेरा खून खौल जाता है 30 साल तक किसी एक की ही बात दोहराना ठीक नहीं है” सुचित्रा का यह रिएक्शन उनके प्रशंसकों के लिए एक बहुत बड़ा खुलासा है क्योंकि लोग आज भी उन्हें कभी हाँ कभी ना की एना के रूप में याद करते हैं यह फिल्म 1944 में रिलीज हुई थी.

कभी हाँ कभी ना से मिली पहचान

सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने बॉलीवुड में अपनी पहचान फिल्म “कभी हाँ कभी ना” से बनाई थी इसमें उनके साथ शाहरुख खान नजर आए थे. उनकी मासूमियत और खूबसूरती ने रातों-रात सुचित्रा को सुपरस्टार बना दिया लेकिन इसके बावजूद सुचित्रा ने फिल्मों से दूरी बनाकर रखी उन्होंने फिल्म मेकर शेखर कपूर से शादी की और अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हो गई बाद में उनका तलाक हुआ तो वो फिर से एक्टिंग की दुनिया में वापस आ गई हैं. इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा कि शाहरुख खान से उनके संबंध अब सिर्फ मेमोरीज तक ही सीमित है उन्होंने कहा कि लोग सोचते हैं कि वो SRK के बारे में लगातार बात करेंगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं है.

सुचित्रा के एक्टिंग को लेकर थॉट्स और नए प्रोजेक्ट

सुचित्रा ने यह भी स्वीकार है कि वह बहुत ही महत्वाकांक्षी एक्ट्रेस नहीं रही है उनके करियर में केवल कुछ यादगार फिल्में रही है और उन्होंने कभी खुद को संघर्ष में डालकर रोल पाने की कोशिश की है. इसकी वजह उन्होंने पेंटिंग,राइटिंग सिंगिंग जैसे शौक ज्यादा पूरे किए हैं , जो उन्हें खुशी देते हैं उन्होंने यह भी बताया कि आजकल नौजवान सीधे मैसेज कर ऑडिशन की रिक्वेस्ट करते हैं सुचित्रा का कहना है कि वह सिर्फ उन प्रोजेक्ट को स्वीकार करती है जिन्हें उनके दोस्त से डायरेक्ट सीधा ऑफर करें, उन्हें अमेजॉन प्राइम की सीरीज गिल्टी माइंड्स में भी देखा गया था.

अभिनेत्री से लेकर सिंगर, पेंटर और ऑथर तक का सफर

कृष्णमूर्ति केवल एक्ट्रेस में वह एक सिंगर, पेंटर, ऑथर और स्टेज परफॉर्मर भी नहीं है उन्होंने साल 2000 में अपना सिंगल शरारत रिलीज किया था और म्यूजिक हिस्ट्री पर आधारित एक पॉडकास्ट भी हाहोस्ट किया था. सुचित्रा का कहना है कि उन्हें सुपर स्टारडम का कभी भी लालच नहीं रहा है और अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना पसंद करती है. शाहरुख खान और उनकी पुरानी यादें फैंस के लिए हमेशा से खास रहेंगी लेकिन सुचित्रा चाहती है कि अब वह उन्हें उनकी इंडिपेंडेंस पहचान और क्रिएटिविटी की वजह से जानें ना कि सिर्फ किसी फिल्म या को स्टार के कारण.