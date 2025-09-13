Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > बॉलीवुड के 5 Bold Songs, जिनके सिजलिंग सीन्स देख आप भी आंहें भरने लगेंगे

5 Bold Bollywood-songs: बॉलीवुड में ऐसे तमाम गाने हैं जो आपकी रातें हसीन बनाने के लिए काफी हैं. उन्हीं में से हम आपके लिए कुछ बोल्ड वीडियो सॉन्ग की लिस्ट लेकर आए हैं, जिसे देखने के बाद आपकी नीदें उड़ना तय है.

By: Shraddha Pandey | Published: September 13, 2025 12:21:58 AM IST

Bollywood Most Bold Songs: बॉलीवुड में कुछ गाने सिर्फ संगीत और डांस के लिए नहीं बल्कि अपनी बोल्डनेस और हॉटनेस के लिए भी हमेशा चर्चा में रहते हैं. इन गानों में एक्ट्रेसेज ने अपने सिजलिंग लुक्स और बोल्ड मूव्स से स्क्रीन पर आग लगा दी. सोशल मीडिया पर फैंस हर बार उनके हॉट अंदाज को देखकर दीवाने हो जाते हैं और इनके डांस मूव्स मिनटों में वायरल हो जाते हैं.

इन गानों ने साबित कर दिया है कि बॉलीवुड में हॉटनेस और ग्लैमर का असली ताज इन अभिनेत्रियों के सिर पर है. चाहे किसी का हॉट आइटम नंबर हो या फिल्म का बोल्ड ट्रैक, ये गाने हमेशा फैंस की नजर में रहते हैं.

यहां देखें गानों की लिस्ट

1. बदनामियां मिली (Badnamiyaan Mili) हेट स्टोरी 4 (Hate Story 4)


उर्वशी (Urvashi Rautela) ने अपने हॉट और बोल्ड अंदाज से गाने को सुपरहिट बना दिया. उनका ग्लैमरस लुक और कॉन्फिडेंस ने सोशल मीडिया पर लोगों की निगाहें खींच लीं.

2. वजह तुम हो (Wajah Tum Ho) 

सना खान (Sana Khan) के सिजलिंग मूव्स और बोल्ड सीन ने दर्शकों का दिल जीत लिया. उनका ग्लैमरस अंदाज फैंस के लिए यादगार बन गया.

3. इजाजत (Ijazat) वन नाइट स्टैंड (One Night Stand)

सनी लियोनी (Sunny Leone) ने अपने हॉट डांस मूव्स और स्क्रीन प्रजेंस से गाने को यादगार बना दिया.

4. प्यार मांगा है तुमसे (Pyaar Manga Hai Tumse) 

जरीन खान (Zareen Khan) के बोल्ड और ग्लैमरस लुक्स ने गाने की हॉटनेस को और बढ़ा दिया. गाने में उनका सेक्सी लुक्स आज भी लोगों का दीवाना बना देता है. 

5. मोहब्बत बरसा देना तू (Mohabbat Barsa Dena Tu) 

सुरवीन चावला (Surveen Chawla) के बोल्ड और सेक्सी अंदाज ने इस गाने को नंबर-1 बना दिया. फैंस उनके हॉट मूव्स और ग्लैमर के कायल हो गए.

