Netflix पर हॉलीवुड की 5 Rom-Com Drama, बार-बार देखकर भी दिल नहीं भरता

Romantic Comedy Drama: फिल्में जब भी दिल के करीब आती हैं तो उनमें अक्सर रोमांस और कॉमेडी का तड़का जरूरी होता है। यही वजह है कि Rom-Coms हमेशा से दर्शकों की फेवरेट रही हैं। ये फिल्में हमें हंसाती भी हैं और हमारे दिलों में प्यार का तड़का भी लगा जाती हैं। इस लिस्ट में हॉलीवुड की ये 5 फिल्में दर्ज हैं जिसे देखकर आप खुद को फ्रेश महसूस करेंगे।
Netflix पर आज भी ऐसी कई रोम-कॉम्स मौजूद हैं जिन्हें देखने के बाद बार-बार रिप्ले करने का मन करता है। हमने आपके लिए उनमें से टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट निकाली है, जो सालों बाद भी आपके दिल-ओ-दिमाग पर वही जादू बिखेर देती हैं।
1. Your Place or Mine
2023 में आई Reese Witherspoon और Ashton Kutcher की जोड़ी इस फिल्म में आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि जिंदगी और रिश्तों में बदलते हालात हमें कितना नया सिखा सकते हैं।
2. To All the Boys I’ve Loved Before
2018 में आई लारा जीन की मासूम प्रेम चिट्ठियों की कहानी जिसने लाखों दिलों को छुआ। यह Netflix पर आज भी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली Rom-Com है।
3. Always Be My Maybe
2019 में आई इस फिल्म में बचपन के दोस्त जब बड़े होकर फिर से मिलते हैं तो पुरानी यादें और नई हंसी दोनों लौट आती हैं।
4. Love Hard
2021 में रिलीज हुई ये फिल्म डेटिंग ऐप पर शुरू हुई मजेदार कहानी दिखाती है, जिसमें कैटफिशिंग और सच्चे प्यार का टकराव हंसी और सरप्राइज से भरा है।
5. Set It Up
2018 में आई ये स्टोरी दो स्ट्रगलिंग असिस्टेंट्स की है, अपने बॉस की लव लाइफ सेट करने की कोशिश करते-करते खुद एक प्यारी लव स्टोरी का हिस्सा बन जाते हैं। फिल्म देख आपके दिलों में भी घंटियां बजने लगेंगी।