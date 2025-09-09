Home > मनोरंजन > ओटीटी > Netflix पर हॉलीवुड की 5 Rom-Com Drama, बार-बार देखकर भी दिल नहीं भरता

Netflix पर हॉलीवुड की 5 Rom-Com Drama, बार-बार देखकर भी दिल नहीं भरता

Hollywood Movies On Netflix: नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध हॉलीवुड की रोमांटिक कॉमेडी स्टोरीज जो बार-बार देखने पर भी उतनी ही फ्रेश और मजेदार लगती हैं, आप मिस नहीं कर पाएंगे। नेटफ्लिक्स के दीवानों के लिए ये लिस्ट परफेक्ट है।

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 9, 2025 21:27:43 IST

Hollywood Rom Com
Hollywood Rom Com

Romantic Comedy Drama: फिल्में जब भी दिल के करीब आती हैं तो उनमें अक्सर रोमांस और कॉमेडी का तड़का जरूरी होता है। यही वजह है कि Rom-Coms हमेशा से दर्शकों की फेवरेट रही हैं। ये फिल्में हमें हंसाती भी हैं और हमारे दिलों में प्यार का तड़का भी लगा जाती हैं। इस लिस्ट में हॉलीवुड की ये 5 फिल्में दर्ज हैं जिसे देखकर आप खुद को फ्रेश महसूस करेंगे।

Netflix पर आज भी ऐसी कई रोम-कॉम्स मौजूद हैं जिन्हें देखने के बाद बार-बार रिप्ले करने का मन करता है। हमने आपके लिए उनमें से टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट निकाली है, जो सालों बाद भी आपके दिल-ओ-दिमाग पर वही जादू बिखेर देती हैं।

स्प्लिट्सविला X5 की विजेता Akriti Negi पर लट्टू हुए भोजपुरी सुपर स्टार Pawan Singh! शो में जाते ही ऑफर की फिल्म

1. Your Place or Mine

2023 में आई Reese Witherspoon और Ashton Kutcher की जोड़ी इस फिल्म में आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि जिंदगी और रिश्तों में बदलते हालात हमें कितना नया सिखा सकते हैं।

2. To All the Boys I’ve Loved Before

2018 में आई लारा जीन की मासूम प्रेम चिट्ठियों की कहानी जिसने लाखों दिलों को छुआ। यह Netflix पर आज भी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली Rom-Com है।

3. Always Be My Maybe

2019  में आई इस फिल्म में बचपन के दोस्त जब बड़े होकर फिर से मिलते हैं तो पुरानी यादें और नई हंसी दोनों लौट आती हैं।

4. Love Hard

2021 में रिलीज हुई ये फिल्म डेटिंग ऐप पर शुरू हुई मजेदार कहानी दिखाती है, जिसमें कैटफिशिंग और सच्चे प्यार का टकराव हंसी और सरप्राइज से भरा है।

Salman Khan ने दिखाया ट्रंप को आईना, Bigg Boss के मंच से साधा सनकी राष्ट्रपति पर निशाना!

5. Set It Up

2018 में आई ये स्टोरी दो स्ट्रगलिंग असिस्टेंट्स की है, अपने बॉस की लव लाइफ सेट करने की कोशिश करते-करते खुद एक प्यारी लव स्टोरी का हिस्सा बन जाते हैं। फिल्म देख आपके दिलों में भी घंटियां बजने लगेंगी।

Tags: Best Netflix MoviesEvergreen Hollywood Movieshollywood movieHollywood Movies and web seriesHollywood romantic comedies
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

iPhone 17 आया! पुराने iPhone अब सस्ते-सस्ते!

September 9, 2025

सोशल मीडिया के ट्रेंड में जाने स्ट्रॉबेरी से दांत सफेद...

September 9, 2025

रोज-रोज वही खाना? इन क्रिएटिव एयर फ्रायर रेसिपीज को ट्राय...

September 9, 2025

स्वस्थ जीवनशैली के लिए ट्राई करें ये नो-ऑयल पूरी रेसिपी

September 8, 2025

कैंसर से लड़ने वाले सुपरफूड्स

September 8, 2025

इन 4 लोगों को घी से रहना चाहिए दूर

September 8, 2025
Netflix पर हॉलीवुड की 5 Rom-Com Drama, बार-बार देखकर भी दिल नहीं भरता

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Netflix पर हॉलीवुड की 5 Rom-Com Drama, बार-बार देखकर भी दिल नहीं भरता

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Netflix पर हॉलीवुड की 5 Rom-Com Drama, बार-बार देखकर भी दिल नहीं भरता
Netflix पर हॉलीवुड की 5 Rom-Com Drama, बार-बार देखकर भी दिल नहीं भरता
Netflix पर हॉलीवुड की 5 Rom-Com Drama, बार-बार देखकर भी दिल नहीं भरता
Netflix पर हॉलीवुड की 5 Rom-Com Drama, बार-बार देखकर भी दिल नहीं भरता