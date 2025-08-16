Home > मनोरंजन > फैन को धक्का देकर चर्चा में जया बच्चन, मुकेश खन्ना बोले- ये सितारों को शोभा नहीं देता

Mukesh Khanna On Jaya Bachchan: जया बच्चन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने सेल्फी लेने आए फैन को धक्का दे दिया। इस पर अभिनेता मुकेश खन्ना ने उनकी आलोचना करते हुए कहा कि पब्लिक फिगर को अपने व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 16, 2025 13:39:00 IST

Jaya Bachchan Angry: बॉलीवुड की अपने दौर की सबसे पसंदीदा की जाने वाली अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया बच्चन एक बार फिर से चर्चा में हैं। अपनी सिंप्लीसिटी के लिए मशहूर जया इन दिनों अपने गुस्से वाले बरताव के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में दिल्ली के कन्वेंशन क्लब परिसर में एक फैन के साथ हुए उनके व्यवहार को लेकर वो छाई हैं। एक वायरल वीडियो में जया उस व्यक्ति को धक्का देती दिख रही हैं, जो उनसे सेल्फी लेने के लिए पास आया था। इस दौरान जया बच्चन ने सवाल किया, क्या कर रहे हैं आप? अब सोशल मीडिया पर वीडियो पर लोगों के खूब रिएक्शन आ रहे हैं।

सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उनकी इस प्रतिक्रिया को अनुचित बताया, तो कुछ लोग उनके इस रवैये को उचित सम्मान की सीमा में सीमा-निर्धारण करने के रूप में भी देख रहे हैं। इस विवाद पर अभिनेता मुकेश खन्ना ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस घटना को पब्लिक फिगर के रूप में अनुचित और असंवेदनशील बताया। उनके अनुसार, प्रशंसकों के साथ इस तरह की दूरी बनाना कलाकार की जिम्मेदारी और सामाजिक दायित्व पर असर डालता है।

जया बच्चन के बर्ताव को लेकर बोले मुकेश खन्ना

एक न्यूज वेबसाइट को दिए अपने इंटरव्यू में मुकेश खन्ना ने कहा कि आजकल राज्यसभा में जो उनका बर्ताव दिख रहा है औऱ पैपराजी के साथ कौन है तू, क्या कर रहे हैं आप, क्या चाहिए आपको। गलत है। आप इनके लिए ही जी रहे हो साहब। जया जी राज्यसभा में जो बातें करती हैं मेरे ख्याल से कभी कुछ बिफर गई हैं। ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट दे रहे है कि समझना मुश्किल है।

जया के बयान पर तेज हुई चर्चा

इस घटना के बाद बॉलीवुड और राजनीति के बीच सार्वजनिक व्यवहार और सम्मान की सीमाओं पर बहस तेज हो गई है। जया बच्चन की प्रतिष्ठित छवि और सार्वजनिक भूमिकाओं की वजह से उनके व्यवहार पर और अधिक उम्मीदें जतायी जाती हैं, जिससे यह मामला और संवेदनशील हो उठा है।

