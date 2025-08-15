Armaan Malik बनने वाले हैं पांचवे बच्चे के पिता, कृतिका या पायल कौन देने वाली हैं ये खुशखबरी?

Armaan Malik: बिग बॉस के पूर्व कंटेस्टेंट और लोकप्रिय यूट्यूबर अरमान मलिक एक बार फिर चर्चा में हैं और इस बार की चर्चा कुछ ज्यादा विशेष है। पहले तो हाल ही में उन्हें पटियाला कोर्ट से समन मिला था, जिसमें उनकी दोनों पत्नियों, पायल और कृतिका मलिक के कारण उन पर केस दर्ज होने की जानकारी सामने आई थी। तीनों को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन कोर्ट की बात से पहले ही अरमान के घर में खुशियों की खबर आयी है।

जी हाँ अरमान मलिक एकबार फिर से पिता बनने वाले हैं उनकी दूसरी पत्नी कृतिका मलिक फिर से मां बनने वाली हैं। इस खुशखबरी को अरमान ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फैंस के साथ साझा किया। उनके इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर हलचल मच गई और कमेंट्स की लंबी लाइन लग गई है।

अरमान और कृतिका ने फैंस को दी असली खुशखबरी

बता दें कि अरमान मलिक दो शादियों के बाद अपने परिवार के साथ सुर्खियों में बने हुए हैं। उनकी पहली पत्नी पायल और दूसरी पत्नी कृतिका के साथ वह अपने बच्चों के साथ एक ही घर में रहते हैं, जो अक्सर लोगों की नज़रों में विवाद का कारण बनता है। पहले भी कृतिका ने अपने व्लॉग में अपनी प्रेग्नेंसी की खबर साझा की थी, लेकिन वह जानकारी बाद में झूठी साबित हुई थी। लेकिन इस बार अरमान और कृतिका ने फैंस को असली खुशखबरी दी है।

आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर अरमान ने तीन तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें पायल और कृतिका दोनों नजर आ रही हैं। वही एक तस्वीर में प्रेग्नेंसी किट भी दिखाई दी, जो पॉजिटिव है। इस पोस्ट के साथ अरमान ने कैप्शन में लिखा है, “घर में खुशियां आने वाली हैं।” यूट्यूबर ने इस माध्यम से अपने पिता बनने की घोषणा कर दी है और अपने फैंस को इस नए सफर की जानकारी दी है।

सोशल मीडिया पर फैंस ने इस खुशखबरी पर जमकर प्रतिक्रिया दी

सोशल मीडिया पर फैंस ने इस खुशखबरी पर जमकर प्रतिक्रिया दी। कई यूजर्स ने बधाई संदेश दिए। एक फैन ने लिखा, “एक और बेबी, मैं इंतजार कर रही हूं।” किसी ने लिखा, “वाह, बधाई हो गोलू।” कुछ लोगों ने कमेंट में लिखा, “बधाई हो निक्की”। कई फैंस ने कृतिका को ‘भाभी जी’ कहकर शुभकामनाएं भी दीं।

हालांकि, इस पोस्ट के बाद कुछ लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं, क्योंकि अरमान मलिक की दो शादियां और परिवार की संरचना अक्सर चर्चा का विषय बनती रहती है। फिलहाल, परिवार में चार बच्चे हैं और अब एक और नन्हा मेहमान उनके घर जल्द ही आने वाला है।

आपको बताते चले कि हालमें ही ये खबर आयी है की अरमान मलिक पर चार शादियों का आरोप है। पटियाला कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि उन्होंने दो नहीं बल्कि चार शादियां की हैं। और उन्हें कोर्ट में पेश होने को भी कहा गया। अब लोगो को इंतजार है कि आखिर यह मामला कहाँ तक जाता है।