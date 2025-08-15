Home > मनोरंजन > Javed Akhtar News: यूजर ने PAK से जोड़ा नाम, भड़के जावेद अख्तर दिया मुंह तोड़ जवाब…कहा – जब तुम्हारे पूर्वज अंग्रेजों के जूते…

Javed Akhtar Angry: किसी यूजर ने उनकी पोस्ट पर कमेंट करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान से आए हैं। इस पर जावेद अख्तर भड़क गए और कमेंट सेक्शन में ही उस यूजर की क्लास लगा दी।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 15, 2025 19:18:54 IST

Javed Akhtar Angry: हर भारतीय आज (15 अगस्त 2025) को देश की स्वतंत्रता को सेलिब्रेट कर रहा है। इसमें कई सारे बड़े सितारे भी शामिल हैं। इसमें बॉलिवुड के फेमस लिरिसिस्ट जावेद अख्तर का नाम भी शामिल है, जिन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर करके स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी।

लेकिन इस दौरान किसी यूजर ने उनकी पोस्ट पर कमेंट करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान से आए हैं। इस पर जावेद अख्तर भड़क गए और कमेंट सेक्शन में ही उस यूजर की क्लास लगा दी। 

यूजर पर भड़के जावेद अख्तर 

बाकी सेलिब्रिटीज की तरह जावेद अख्तर ने भी एक्स पर पोस्ट शेयर कर स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। लेकिन किसी यूजर ने उनका नाम पाक से जोड़ा, जिससे वो भड़क गए। 

यूजर ने उनकी पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा कि, आपका इंडिपेंडेंस को 14 अगस्त को है, दरअसल, 14 अगस्त को पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है। इसी वजह से यूजर ने ये कमेंट किया। 

अपनी औकात में रहो…

यूजर के इस असभ्य कमेंट का जवाब देते हुए जावेद अख्तर ने लिखा, “बेटा, जब तुम्हारे पूर्वज अंग्रेजों के जूते चाट रहे थे, तब मेरे बुजुर्ग देश की आजादी के लिए काला पानी में मर रहे थे। अपनी हद में रहो।” हालांकि उस यूजर ने और भी कई जवाब दिए, लेकिन जावेद अख्तर के समर्थन में कई लोगों ने उस यूजर को जवाब दिए हैं। एक यूजर ने लिखा कि आपको गलत जानकारी फैलाने, सांप्रदायिक नफरत फैलाने और एक बुरा भारतीय होने के लिए रिपोर्ट किया जाना चाहिए। आपको यहां से चले जाना चाहिए, हम आपको भारत में नहीं चाहते।

