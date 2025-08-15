Javed Akhtar News: यूजर ने PAK से जोड़ा नाम, भड़के जावेद अख्तर दिया मुंह तोड़ जवाब…कहा – जब तुम्हारे पूर्वज अंग्रेजों के जूते…

Javed Akhtar Angry: हर भारतीय आज (15 अगस्त 2025) को देश की स्वतंत्रता को सेलिब्रेट कर रहा है। इसमें कई सारे बड़े सितारे भी शामिल हैं। इसमें बॉलिवुड के फेमस लिरिसिस्ट जावेद अख्तर का नाम भी शामिल है, जिन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर करके स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी।

लेकिन इस दौरान किसी यूजर ने उनकी पोस्ट पर कमेंट करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान से आए हैं। इस पर जावेद अख्तर भड़क गए और कमेंट सेक्शन में ही उस यूजर की क्लास लगा दी।

Happy Independence Day to all my Indian sisters and brothers . Let’s not forget this independence was not given to us on a platter . Today we must remember and salute those who Went to jails and those went to gallows for getting us Azaadi . Let’s see that we never lose this… — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) August 15, 2025

यूजर पर भड़के जावेद अख्तर

बाकी सेलिब्रिटीज की तरह जावेद अख्तर ने भी एक्स पर पोस्ट शेयर कर स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। लेकिन किसी यूजर ने उनका नाम पाक से जोड़ा, जिससे वो भड़क गए।

यूजर ने उनकी पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा कि, आपका इंडिपेंडेंस को 14 अगस्त को है, दरअसल, 14 अगस्त को पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है। इसी वजह से यूजर ने ये कमेंट किया।

अपनी औकात में रहो…

यूजर के इस असभ्य कमेंट का जवाब देते हुए जावेद अख्तर ने लिखा, “बेटा, जब तुम्हारे पूर्वज अंग्रेजों के जूते चाट रहे थे, तब मेरे बुजुर्ग देश की आजादी के लिए काला पानी में मर रहे थे। अपनी हद में रहो।” हालांकि उस यूजर ने और भी कई जवाब दिए, लेकिन जावेद अख्तर के समर्थन में कई लोगों ने उस यूजर को जवाब दिए हैं। एक यूजर ने लिखा कि आपको गलत जानकारी फैलाने, सांप्रदायिक नफरत फैलाने और एक बुरा भारतीय होने के लिए रिपोर्ट किया जाना चाहिए। आपको यहां से चले जाना चाहिए, हम आपको भारत में नहीं चाहते।

