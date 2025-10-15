Home > मनोरंजन > इंफ्लूएंसर > मुझे टच किया, 3 बार…बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट के साथ मंदिर के बाहर घिनौनी हरकत! ‘शख्स’ का चेहरा किया वायरल

Edin Rose Video: बिग बॉस 18 की कंटेस्टेंट ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर बताया है कि उनके साथ दिल्ली में एक मंदिर के बाहर छेड़छाड़ हुई. जहां एक शख्स ने उन्हें 'टच' किया.

By: Prachi Tandon | Published: October 15, 2025 5:08:35 PM IST

Edin Rose Instagram Viral Video: बोल्ड, बिकिनी और सेक्सी फोटोज-वीडियो के लिए सोशल मीडिया पर छाई रहने वालीं एडिन रोज एक बार फिर सुर्खियों का हिस्सा बन गई हैं. लेकिन, इस बार उनकी कोई सेक्सी फोटो या वीडियो वजह नहीं है, बल्कि दिल्ली में उनके साथ हुई छेड़छाड़ है. बिग बॉस (Bigg Boss) 18 से पॉपुलैरिटी बटोरने वालीं एडिन रोज (Edin Rose ) ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है और बताया कि वह दिल्ली के एक मंदिर गई थीं, जहां उनके साथ एक शख्स ने बदतमीजी की है. 

एडिन रोज के साथ मंदिर के बाहर हुई छेड़छाड़

एडिन रोज (Edin Rose Instagram) ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह कहती दिख रही हैं कि मैंने सूट पहना था, फिर भी मंदिर के बाहर शख्स ने मेरे साथ बदतमीजी की है. इतना ही नहीं, वीडियो में एडिन रोज ने छेड़छाड़ करने वाले शख्स का चेहरा भी दिखाया है और वह उसपर गुस्सा करती दिखाई दे रही हैं. 

एडिन (Edin Rose Viral Video) वीडियो में कहती हैं, यह दिल्ली की सबसे बड़ी दिक्कत है, मैं मंदिर के सामने खड़ी थी वह भी पूरी तरह से ढकी हुई. यह शख्स मुझसे 3 बार टकराया और मुझे टच भी किया. एडिन आगे कहती हैं, यह मुझे देखकर लव सॉन्ग भी गा रहा था. 

छेड़छाड़ करने वाले को सिखाया सबक! 

एडिन (Edin Rose Harassment) रोज वीडियो में यह भी बता रही हैं, उसने तो मुझे नहीं पहचाना, लेकिन वहां कुछ लोग थे जो मेरे साथ सेल्फी ले रहे थे, इतना ही नहीं, लोगों ने इस शख्स की वीडियो भी बनाई, सब रिकॉर्ड किया. एडिन कहती हैं, वह बहुत गुस्से में थीं, मन कर रहा था कि इस शख्स को मुक्का मार दूं. लेकिन, खुद को संभाला और सभ्यता का ख्याल किया.

बता दें, वीडियो में एडिन मंदिर के बाहर खड़े एक शख्स से मदद भी मांगती नजर आ रही हैं. जिसके बाद एक शख्स बीच में आता है और छेड़छाड़ करने वाले को 3-4 थप्पड़ मारता है. कमाल की बात यह है कि छेड़छाड़ करने वाला शख्स वीडियो में यह बोलता दिख रहा है कि मारो मुझे मैंने गलती की है. एडिन रोज का यह वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें लोग महिलाओं की सेफ्टी पर भी बात कर रहे हैं. वहीं, कुछ इस वीडियो पर संदेह भी जता रहे हैं. 

