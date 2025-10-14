Amrita Rao पर हुआ था काला जादू, बोलीं-मेरी 3 फिल्में बंद हुईं, पैसे लौटाने पड़े

Amrita Rao Kala Jaadu: ‘विवाह’ और ‘मैं हूं ना’ जैसी फिल्मों में काम कर चुकीं अमृता राव (Amrita Rao) ने खुलासा किया है कि उनपर काला जादू हो चुका है. एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में अमृता ने खुलासा करते हुए बताया कि कैसे काले जादू की वजह से उनके हाथ से तीन फिल्में निकल गई थीं और उन्हें साइनिंग अमाउंट तक लौटना पड़ा था.

गुरु ने बताया-काला जादू हुआ है

दरअसल, रणवीर अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट इंटरव्यू में अमृता से पूछा गया कि क्या आप पर किसी ने कभी काला जादू किया है? तो उन्होंने कहा, हां. एक समय की बात है जब मैं अपने गुरूजी से मिलने गई. उसके दो दिन बाद उन्होंने मेरी मां से बात की और बताया कि आपकी बेटी पर किसी ने काला जादू किया है. ये सुनकर मैं और मेरी मां चौंक गए. मैंने कभी वशीकरण और काला जादू जैसी बातों पर यकीन नहीं किया लेकिन ये बात मेरे गुरु ने कही थी तो मैं इसे झूठ नहीं मान सकती थी.

मैंने इंडस्ट्री में कई एक्ट्रेसेस से भी ये बात सुन रखी थी.बाद में मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ भी काला जादू हुआ था. मेरे साथ कुछ निगेटिव घटनाएं हुई थीं. मेरी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जब मुझे एक नहीं तीन बड़ी फिल्मों से हाथ धोना पड़ा. मुझे इन फिल्मों का साइनिंग अमाउंट भी मिल गया था लेकिन ये प्रोजेक्ट्स कभी बन ही नहीं पाए जिस वजह से मुझे काफी अजीब लगा था.

‘जॉलीएलएलबी 3’ से किया कमबैक

बता दें कि अमृता हाल ही में फिल्म जॉली एलएलबी 3 में नज़र आई थीं. इससे पहले उन्होंने फिल्मों से लंबा ब्रेक लिया था. 2019 में फिल्म ठाकरे में दिखने के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था. वह अपनी मैरिड लाइफ और मदरहुड एन्जॉय कर रही थीं. अमृता ने 2016 में आरजे अनमोल से शादी की थी. इसके बाद 2020 में वह एक बेटे की मां बनी थीं.