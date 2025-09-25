Amar singh chamkila: इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स के लिए नॉमिनेट हुए दिलजीत दोसांझ, भारत के लिए बड़ी उपलब्धि!

अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम फिर से चमकने वाला है. इस बार एक खास नेटफ्लिक्स फिल्म और सुपरस्टार अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने इंटरनेशनल एमी पुरस्कारों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है. फिल्म और इसके कलाकार की चर्चा पूरे सिनेमा जगत में हो रही है, और यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हो सकती है.

अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कारों के लिए नामांकन

दरअसल अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कारों के लिए नामांकन की घोषणा कर दी गई है. एक नेटफ्लिक्स फिल्म और गायक दिलजीत दोसांझ ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है. दिलजीत दोसांझ को इम्तियाज अली द्वारा निर्देशित नेटफ्लिक्स फिल्म अमर सिंह चमकीला के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन मिला है. अमर सिंह चमकीला के लिए भारत को भी दूसरा नामांकन मिला है. अमर सिंह चमकीला ने टीवी मूवी/मिनी-सीरीज़ श्रेणी में भी जगह बनाई है, जो दिलजीत दोसांझ और उनकी फिल्म के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.

2024 में रिलीज़ हुई थी फिल्म

अमर सिंह चमकीला 2024 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई थी. इम्तियाज अली द्वारा निर्देशित इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ चमकीला की भूमिका में हैं, उनके साथ परिणीति चोपड़ा भी हैं. यह फिल्म प्रसिद्ध पंजाबी गायक चमकीला के जीवन, संघर्ष, लोकप्रियता और हत्या को दर्शाती है. संगीत ए.आर. रहमान ने दिया है.

इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज ने आज 2025 के अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कारों के लिए नामांकन की घोषणा की. 16 श्रेणियों में 26 देशों से 64 नामांकित हैं. इंटरनेशनल एकेडमी के अध्यक्ष और सीईओ ब्रूस एल. पैसनर ने कहा, “चूँकि इंटरनेशनल एमीज़ टेलीविज़न के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ को मान्यता देते रहते हैं, इस वर्ष के नामांकितों की रचनात्मकता और क्षमता, जो रिकॉर्ड 26 देशों से हैं, हमारे उद्योग की वैश्विक शक्ति को दर्शाती है. इस नवंबर में, न्यूयॉर्क शहर एक बार फिर वैश्विक मंच के रूप में कार्य करेगा जहाँ हम उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों का सम्मान करेंगे.”

