जब शाहरुख संग न्यूड सीन करने के लिए डायरेक्टर ने अपनी ही पत्नी को किया मजबूर, रात गुजारने की दी सलाह, फिर जो हुआ…

Shah rukh khan Intimate Scene: शाहरुख खान ने फिल्म माया मेमसाब में अपने करियर का पहला बोल्ड और न्यूड सीन दिया था. फिल्म में एक्ट्रेस दीपा साही के पति ही डायरेक्टर थे, जिन्होंने अपनी पत्नी को कंफर्टेबल होने के लिए शाहरुख संग रात गुजारने की सलाह दी थी. इसके आगे क्या हुआ ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे.

By: Shraddha Pandey | Published: September 25, 2025 10:37:09 PM IST

Shahrukh Khan Nude Scene: 1993 में रिलीज हुई फिल्म ‘माया मेमसाब’ में शाहरुख खान (Shah rukh khan) ने अपने करियर का पहला बोल्ड और न्यूड सीन दिया था, जो उस समय बॉलीवुड के लिए एक बड़ा कदम था. यह सीन फिल्म की लीड एक्ट्रेस दीपा साही (Deepa Sahi) और शाहरुख खान के बीच था, जिसमें दोनों के बीच इंटीमेट सीन फिल्माया गया. ये सीन फिल्म की कहानी और पात्रों की गहराई को दर्शाने के लिए था, लेकिन इसके कारण फिल्म को सेंसर बोर्ड से कई कट्स भी मिले थे.

दीपा साही ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शूटिंग के दौरान वो असहज महसूस कर रही थीं, लेकिन शाहरुख ने उन्हें सहज महसूस कराया. उन्होंने कहा, “शाहरुख एक सच्चे सज्जन व्यक्ति हैं और शूटिंग के दौरान उन्होंने मुझे पूरी तरह से आरामदायक महसूस कराया.” फिल्म के निर्देशक केतन मेहता ने भी इस सीन को फिल्म की कलात्मकता और कहानी की आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत किया.

हालांकि, फिल्म के रिलीज के बाद इस सीन को लेकर कई विवाद उठे. कुछ आलोचकों ने इसे हद से ज्यादा बोल्ड और अश्लील बताया, जबकि अन्य ने इसे फिल्म की क्रिएटिविटी का हिस्सा माना. इस सीन के कारण शाहरुख को भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इसे अपने अभिनय की एक चुनौती के रूप में लिया.

शाहरुख को जाना पड़ा था जेल

हैरान करने वाली बात ये है कि फिल्म के डायरेक्टर केतन मेहता थे. जिनकी पत्नी फिल्म में शाहरुख खान की हीरोइन का रोल प्ले कर रही थीं, दीपा साही. ब्लिट्ज मैगजीन में फिल्म रिलीज के बाद खबर छपी कि केतन मेहता ने अपनी पत्नी को शाहरुख के साथ रात गुजारने की सलाह दी थी. इसका कारण था, कि दोनों इंटीमेट सीन करते समय एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल रहें. खास बात ये है कि दोनों ने ऐसा ही किया भी. हालांकि, बाद में इस मैगजीन और इसके पत्रकार पर शाहरुख खूब भड़के थे. यही नहीं, उन्होंने उस पत्रकार को पीटने और नपुंसक बनाने तक की धमकी दे डाली थी. जिसके बाद शाहरुख के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और उन्हें जेल भी जाना पड़ा.

करियर की पहली बोल्ड फिल्म

‘माया मेमसाब’ शाहरुख की फिल्मी करियर की एक अहम फिल्म रही, जिसने उन्हें एक अभिनेता के रूप में नई पहचान दिलाई. इस फिल्म के बाद उन्होंने बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई और कई हिट फिल्मों में अभिनय किया. हालांकि, यह सीन उनके करियर की शुरुआत में एक कॉन्ट्रोवर्शियल मोमेंट भी साबित हुआ. लेकिन, उन्होंने इसे अपनी एक्टिंग जर्नी का एक हिस्सा माना. शाहरुख खान की फिल्म एक नॉवेल पर आधारित थी, जिसका नाम था ‘मैडम बोवरी’ और इसे गुस्वाव फ्लेबर्ड ने लिखा था. 

