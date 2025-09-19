2015 की इस फिल्म में फिल्माए गए ऐसे-ऐसे इंटीमेट सीन, गर्लफ्रेंड संग देखने में आएगा मजा

Radhika Apte Bold Movie: अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कोई बोल्ड और मजेदार फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं, तो 2015 की हिट फिल्म हंटर (Hunterrr) आपके लिए परफेक्ट चॉइस है. इस फिल्म में गुलशन देवैया (Gulshan Devaiah) और राधिका आप्टे (Radhika Apte) ने ऐसा दमदार और बोल्ड किरदार निभाया है, जो आज भी दर्शकों के बीच चर्चा का विषय है.

हंटरर्र, दरअसल एक कमिंग-ऑफ-एज कॉमेडी-ड्रामा है, जिसमें रोमांस, कॉमेडी और बोल्डनेस का जबरदस्त तड़का लगाया गया है. फिल्म की कहानी एक ऐसे लड़के के इर्द-गिर्द घूमती है जो बचपन से ही लड़कियों की तरफ आकर्षित रहता है और बड़ा होने पर उसकी ये आदतें मजेदार किस्सों में बदल जाती हैं. इसमें कई ऐसे इंटीमेट और हॉट सीन हैं, जो उस समय काफी चर्चा में रहे थे और आज भी फिल्म को बोल्डनेस के लिए याद किया जाता है.

फिल्म में जबरदस्त बोल्ड सीन्स

राधिका आप्टे का फिल्म में किरदार और उनकी एक्टिंग दर्शकों को काफी पसंद आई. वहीं, गुलशन देवैया ने भी अपनी परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया. फिल्म में दिखाए गए रिलेशनशिप, डेटिंग और अजीबो-गरीब सिचुएशन्स कई बार आपको हंसाते हैं और कई बार सोचने पर मजबूर भी करते हैं.

नेटफ्लिक्स पर आसानी से देखें

आज के समय में ये फिल्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर उपलब्ध है. यानी अगर आप एक यूनीक स्टोरी, मस्ती भरे मोमेंट्स और थोड़ी बोल्डनेस वाली फिल्म देखना चाहते हैं, तो ये आपके वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए. खासकर कपल्स के लिए ये फिल्म एंटरटेनमेंट और फन का डबल डोज साबित हो सकती है.

परफेक्ट एडल्ट कॉमेडी फिल्म

हंटरर्र जैसी फिल्में सिर्फ एडल्ट कॉमेडी नहीं हैं, बल्कि रिश्तों और इंसानी ख्वाहिशों की सच्चाई को हल्के-फुल्के अंदाज में पेश करती हैं. यही वजह है कि रिलीज के 10 सालों बाद भी यह फिल्म आज भी नेटफ्लिक्स पर खूब देखी जा रही है.