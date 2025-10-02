आखिर क्यों Munawar Faruqui को जान से मारना चाहता है Goldy Brar? रात के अंधेरे में कॉमेडियन के दुश्मन खल्लास, मौके की थी तलाश

Delhi Police Arrested Goldy Brar Gang Shooters: दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की काउंटर इंटेलिजेंस टीम को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है. उन्होंने एक हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया है. दिल्ली के कालिंदी कुंज (Kalindi Kunj) इलाके में आधी रात को मुठभेड़ में दो शूटर को घायल कर पकड़ लिया गया है. यह दोनों गैंगस्टर रोहित गोदारा (Rohit Godara) और वीरेंद्र चारण गैंग के लोग थे. पुलिस सुत्रों के अनुसार, यह दोनों स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी (Munawar Faruqui) की हत्या की साजिश का पूरा प्लान तैयार कर चुके थे.

मुनव्वर फारूकी की हत्या की साजिश नाकाम

मुनव्वर फारूकी एक फेमस कॉमेडियन है. हालांकि वह कई बार विवादों का भी हिस्सा रह चुके हैं. लेकिन बिग बॉस के बाद उन्हें लोगों का काफी प्यार मिल रहा है. लेकिन गस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण की गैंग इनकी हत्या करना चाहती है.

घर की हो चुकी थी रेकी

सूत्रों के अनुसार, पकड़े गए बदमाशों में से एक पानीपत का पहने वाला राहुल है. वहीं दूसरा भिवानी निवासी साहिल है. दोनों पर हरियाणा में दिसंबर 2024 में हुए तिहरे हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है. तभी से यह दोनों फरार चल रहे थे. हरियाणा में खूनी खेल करने वाले ये दोनों अब कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को अपना निशाना बनाने वाले थे. दोनों बदमाश मुनव्वर की हत्या की प्लानिंग कर चुके थे. यहां तक की उनके मुंबई और बेंगलुरू के ठिकानों की भी रेकी हो चुकी थी. बस साजिश को अंजाम देना बाकी था.

ऐश्वर्या-अभिषेक ने यूट्यूब पर ठोका 4 करोड़ का केस, AI Deepfake वीडियो बना विवाद

कॉमेडियन का दुश्मन कौन ?

दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस को सूचना मिली थी कि गैंगस्टर रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ और वीरेंद्र चारण गैंग के दो शूटर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के आसपास हैं. पुलिस ने जाल बिछाया और करीब 3 बजे के आसपास बाइक पर सवार दोनों शूटर पुलिस को देख भागने लगे और फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने भी जवाब में पैर में गोली मारी और पकड़ लिया. दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है. पुलिस ने दोनों के पास से कुछ हथियार भी बरामद किए हैं.

इस मुठभेड़ के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन मुनव्वर की जान लेना चाहता है. यह गैंग किसके इशारे पर काम कर रहा है और मुनव्वर का इनसे क्या लेना देना है.