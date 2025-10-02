ऐश्वर्या-अभिषेक ने यूट्यूब पर ठोका 4 करोड़ का केस, AI Deepfake वीडियो बना विवाद
ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन ने YouTube और Google पर केस किया. क्या AI कंटेंट से उनकी पब्लिक इमेज और प्रोफेशनल करियर को नुकसान होगा, या अदालत उन्हें सुरक्षा दे पाएगी?

By: Anuradha Kashyap | Last Updated: October 2, 2025 10:04:25 AM IST

बॉलीवुड का फेमस कपल ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन काफी चर्चा में रहते हैं हाल ही में उन्होंने YouTube और Google के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है. दोनों ने कहा है कि AI-जनित Deepfake वीडियो में उनकी इमेज को गलत तरीके से दिखाया गया है, इसके लिए वह करीब चार करोड़ तक का मुआवजा मांग रहे हैं और चाहते हैं कि ऐसी वीडियो प्लेटफॉर्म पर कभी भी दिखाई न जाएँ. इस मामले में डिजिटल दुनिया में सेलिब्रिटी और आम लोगों की प्राइवेसी की अहमियत को एक बार फिर उजागर कर दिया है.

AI-जनित Deepfake वीडियो खतरा 

अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय ने हाल ही में अदालत में कई वीडियो और स्क्रीनशॉट पेश किए हैं, जिनमें उनका कहना है कि उन्हें गलत, अश्लील और झूठे तरीके से दिखाया गया है. उनका मानना है कि YouTube की कंटेंट पॉलिसी और थर्ड-पार्टी AI ट्रेनिंग नियम इस खतरे को रोकने में एबल नहीं हैं. अक्सर यूजर्स अपने वीडियो AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए देते हैं, जिससे झूठी जानकारी तेजी से फैलती है. दोनों का तर्क है कि इस तरह का कंटेंट उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाता है और नॉर्मल लोगों के लिए एक भ्रम पैदा करता है.

कानूनी कदम और अधिकार

दोनों ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस दर्ज किया है और गूगल से 15 जनवरी तक जवाब मांगा गया है, उनका कहना है कि अगर AI कंटेंट गलत जानकारी फैलाएगा, तो इससे उनकी इमेज पर बुरा असर पड़ेगा और उनके पर्सनल और प्रोफ़ेशनल राइट्स को नुकसान होगा, इस कदम से डिजिटल प्लेटफॉर्म को चेतावनी मिलती है कि किसी की इमेज और डेटा की सुरक्षा बहुत जरूरी है.

ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन का वर्कफ्रंट 

ऐश्वर्या राय की आखिरी फिल्म Ponniyin Selvan: II थी जो 2023 में रिलीज़ हुई थी, उन्होंने अभी तक अपनी अगली फिल्म का कोई भी ऐलान नहीं किया है। वहीं, अभिषेक बच्चन की आखिरी फिल्म Kaalidhar Laapata थी, जिसमें वे नजर आए थे. अब वह King में शाहरुख खान और सुहाना खान के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। इस केस के जरिए दोनों ने साफ कर दिया है कि उनके ऊपर गलत AI कंटेंट का असर नहीं पड़ना चाहिए और उनकी पब्लिक इमेज पूरी तरह सेफ रहे.

Tags: abhishek bachchanAI Deepfake videosAishwarya RaiRs 4 crore damagesViral Deepfake scandal
