Diesel Twitter Review: कांतारा चैप्टर 1 के बाद साउथ का दिवाली से पहले नया धमाका, क्या ‘डीजल’ लगा पाएगी बॉक्स ऑफिस पर आग?

Diesel Movie Twitter Review: एक्शन, थ्रिलर और ड्रामा के शौकीन लोगों को दिवाली पर साउथ सिनेमा इंडस्ट्री की तरफ से गिफ्ट मिल गया है. कांतारा चैप्टर 1 के बज के बीच में शनमुगम मुथुसामी की डायरेक्टेड फिल्म डीजल रिलीज हो गई है. यह फिल्म डीजल की तस्करी और मछुआरा समुदाय की कहानी पर बेस्ड है. बता दें, एक्शन और ड्रामा से भरपूर यह फिल्म दिवाली से पहले यानी 17 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म डीजल को सोशल मीडिया से लेकर सिनेमाघरों में कई तरह के रिएक्शन्स मिल रहे हैं.

क्या है डीजल फिल्म की कहानी?

पॉलिटिकल एक्शन फिल्म डीजल में हरीश कल्याण और अतुल्य रवि लीड रोल में दिखाई दे रहे हैं, जबकि विनय राय ने विलेन खलनायक की भूमिका निभाई है. फिल्म की कहानी एक नौजवान मछवारे के इर्द-गिर्द घूमती है, जो तमिलनाडु के तट पर डीजल तस्करी की खतरनाक दुनिया में फंस जाता है. कहानी में ट्वि्स्ट तब आता है जब वह भष्ट्राचार और शक्तिशाली ताकतों के खिलाफ खड़ा होता है. लेकिन, फिर लड़ाई पर्सनल हो जाती है और कहानी इमोशनल बन जाती है.

डीजल फिल्म को लेकर क्या कह रहे हैं लोग?

तमिल पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. जिसमें कुछ लोग हरीश कल्याण की एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ कहानी की तारीफ कर रहे हैं. इतना ही नहीं, कुछ लोगों को फिल्म के एक्शन सीक्वेंस ने इंप्रेस किया है.

#Diesel – Diesel – Starts off like usual gangster film in the first half and second half completely shifts into social – political thriller genre. Harish Kalyan impresses and comfortably moves to action avatar. Athulya looks pretty and has acted well. Dhibu Songs & BGM were good.… — Sathish Kumar M (@sathishmsk) October 17, 2025

एक यूजर ने X पर लिखा, डीजल- एक गैंगस्टर फिल्म की तरह शुरू होती है और दूसरे हाफ में कहानी पूरी तरह से सोशल-पॉविटिकल थ्रिलर में बदल जाती है. हरिश कल्याण इंप्रेस करते हैं और आसानी से एक्शन अवतार दिखाते हैं. अतुल्य बेहद खूबसूरत लग रही हैं और अपनी एक्टिंग से इंप्रेस कर रही हैं. ढीबू गाना और बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है.

Just watched #Diesel 🎬🔥

Full power action & intense drama!

💥 Harish Kalyan’s rugged avatar – killer performance

❤️Athulya Beauty

🎧 Music & visuals totally lit

🔥Story keeps you hooked till the end

Overall – Full Tank! 🚀

⭐⭐⭐⭐☆ #DieselReview #HarishKalyan #AthulyaRavi pic.twitter.com/N30PUdWV8p — Dragon (@yours_dragon) October 17, 2025

दूसरे यूजर ने लिखा, अभी डीजल देखी फुल पावर एक्शन और इंटेंस ड्रामा है. हरिश कल्याण का रग्ड अवतार-किलर परफॉर्मेंस है. अतुल्य की खूबसूरती. म्यूजिक और विजुअल बवाल हैं कहानी आखिरी तक जोड़कर रखती है.

#Diesel 1st Half: Full of Action 👍

The story starts right from the first scene, with #Vetrimaaran ’s voice-over adding great depth & strength 👍 There’s a lot of detailing about crude oil smuggling. The last 15 minutes before the interval set a strong base for the 2nd half 🙂… — Sugumar Srinivasan (@Sugumar_Tweetz) October 16, 2025

बता दें, डीजल ऑडियंस को खूब इंप्रेस कर रही है. लेकिन, देखना यह होगा कि यह बॉक्स ऑफिस पर कांतारा चैप्टर 1 की तरह परफॉर्म करती है या नहीं.

