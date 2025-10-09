प्रेमानंद जी महाराज ने Elvish Yadav को दी ये सलाह, यूट्यूबर ने भी किया वादा; मुलाकात का Video आया सामने
Premanand Maharaj Ji Health Update: यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विजेता एल्विश यादव हाल ही में वृंदावन आए और प्रेमानंद जी महाराज से आशीर्वाद लिया.

Published: October 9, 2025 7:43:37 PM IST

Elvish Yadav Visit Premanand Maharaj Ji
Elvish Yadav Visit Premanand Maharaj Ji

Elvish Yadav Visit Premanand Maharaj Ji: विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद जी महाराज ने अपनी किडनी फेल होने की जानकारी दी है. इस बीच यूट्यूबर एल्विश यादव ने उनसे मुलाकात की है. इस दौरान  प्रेमानंद महाराज ने एल्विश यादव को प्रतिदिन ईश्वर का नाम जपने की सलाह दी.

यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विजेता एल्विश यादव हाल ही में वृंदावन आए और प्रेमानंद जी महाराज से आशीर्वाद लिया. यह ऐसे समय में हुआ है जब वृंदावन के भक्त संत के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, जिन्होंने हाल ही में स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अपनी पद यात्रा स्थगित कर दी थी. उनकी बातचीत वीडियो भी सामने आया है. 

महाराज जी ने अपने स्वास्थ्य के बारे में खुलकर की बात 

वीडियो में एक भक्त ने महाराज जी को उनकी उपस्थिति के बारे में बताया. संत ने शांति से कहा, “अब मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में क्या कह सकता हूँ? मेरे दोनों गुर्दे खराब हो गए हैं. लेकिन ईश्वर की कृपा से, मैं अभी भी आप सभी से मिल और बात कर सकता हूँ. अब कुछ भी ठीक करने की ज़रूरत नहीं है – आज या कल, हम सभी को जाना ही होगा.” उनके शब्दों में गहरी स्वीकृति और आध्यात्मिक शक्ति झलक रही थी, जिसने कई भक्तों को भावुक कर दिया.

महाराज जी ने एल्विश को दी ये सलाह

एक भावुक क्षण में, प्रेमानंद जी महाराज ने एल्विश से पूछा कि क्या वह जप (नाम जप) करता है. जब एल्विश ने कहा कि वह नहीं करता, तो संत ने धीरे से सलाह दी, “तुम्हें थोड़ा-बहुत ही सही, जप करना चाहिए. तुम आज अपने पिछले अच्छे कर्मों के कारण सफल हो. लेकिन आज का क्या? भगवान का नाम जप लो, इससे तुम्हारा क्या नुकसान होगा? एक अंगूठी पहनो और रोज़ाना 10,000 बार जप करो. क्या तुम ऐसा करोगे?” एल्विश ने विनम्रतापूर्वक सहमति व्यक्त की और प्रतिदिन 10,000 बार दिव्य नाम ‘राधा’ का जप करने का वादा किया.

प्रेमानंद जी महाराज का युवाओं को संदेश

प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, “भारत में ऐसे कई युवा हैं जिनके लाखों अनुयायी हैं. अगर वे शराब की एक बोतल लें, उसे गिलास में डालें और पी लें, तो लाखों लोग इसके लिए तैयार हो जाएंगे.” उन्होंने कहा, “अगर इस राधा का जिक्र किया जाए, तो लाखों राधाएं कहेंगी, ‘चूंकि आप राधा कह रही हैं, तो हमें भी कहना चाहिए.’ हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे युवा व्यसन और बुरी आदतों से मुक्त हों.” प्रेमानंद ने कहा, “नशेड़ी, बुरी आदतों वाले, तुम इस जीवन में सुख भोग सकते हो, लेकिन तुम्हारा अंतिम परिणाम अच्छा नहीं होगा. हम अंतिम परिणाम के लिए बोलेंगे; अंतिम परिणाम सही होना चाहिए.”

TOP CATEGORIES

