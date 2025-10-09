‘शेरनी लौटी है अपने घर की रक्षा करने! महारानी का ट्रेलर रिलीज, इस दिन होगी स्ट्रीमिंग

सोनी लिव की बहुप्रतीक्षित सीरीज़ “महारानी” का चौथा सीज़न अब बिल्कुल पास है! ट्रेलर रिलीज़ होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है. इस बार रानी भारती की राजनीति बिहार की सीमाओं को पार करके सीधे दिल्ली तक पहुँचती है, और वह अब अपनी सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हैं. जानिए ट्रेलर में क्या दिखा और क्यों फैंस इसे मिस नहीं करना चाहेंगे.

ट्रेलर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस बार कहानी बिहार की सीमाओं को पार करते हुए सीधे दिल्ली की राजनीति में उतरती है. सीरीज़ की नायिका हुमा कुरैशी, जिसका किरदार रानी भारती ने निभाया है, न केवल बिहार की बल्कि पूरे देश की राजनीति को हिला देने की तैयारी में है. ट्रेलर में रानी कहती हैं, “अगर तुम हमारे दुश्मन से हाथ मिलाओगे, तो हम तुम्हारा सिंहासन छीन लेंगे.”

महारानी ट्रेलर रिलीज़

ट्रेलर रिलीज़ करते हुए, निर्माताओं ने कैप्शन में लिखा, “शेरनी अपने घर की रक्षा के लिए लौट आई है! रानी अपनी अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयार है. महारानी 7 नवंबर से स्ट्रीमिंग शुरू करेगी.”

सीरीज़ के कलाकार

निर्देशक सुभाष कपूर ने एक बार फिर अपने विशिष्ट व्यंग्य और तीखे संवादों से सीरीज़ में जान फूंक दी है. इस सीरीज़ में हुमा कुरैशी के साथ अमित सियाल, कनी कुसरुति, विपिन शर्मा, विनीत कुमार और प्रमोद पाठक जैसे अनुभवी कलाकार हैं. इन सभी ने अपने-अपने किरदारों से कहानी को मज़बूती दी है. ख़ासकर एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में अमित सियाल का अभिनय इस सीरीज़ की रीढ़ साबित हो रहा है.

इस सीज़न की कहानी

पिछले सीज़न तक रानी भारती बिहार की मुख्यमंत्री बन चुकी थीं, लेकिन अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है. दिल्ली की सत्ता में उनके प्रवेश के साथ यह सीरीज़ और भी रोमांचक हो जाती है. ट्रेलर में संसद, सत्ता के सौदे और राजनीतिक गठबंधनों के खेल की झलक साफ़ दिखाई देती है.

