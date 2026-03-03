Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > 10 साल की उम्र में कमाई कर रही हैं सनी की गोद ली हुई बेटी, बेटों को होती है जलन; सुनकर फराह भी रह गई दंग

10 साल की उम्र में कमाई कर रही हैं सनी की गोद ली हुई बेटी, बेटों को होती है जलन; सुनकर फराह भी रह गई दंग

Sunny Leone: सनी लियोनी ने बताया कि उनकी 10 साल की बेटी निशा ने उनके आविष्कार 'बू बॉक्स' का पेटेंट कराया है, जिसकी कीमत ₹999 है.

Published: March 3, 2026 1:33:02 PM IST

सनी लियोनी ने बताया कि उनकी 10 साल की बेटी निशा ने उनके आविष्कार ‘बू बॉक्स’ का पेटेंट कराया है.
सनी लियोनी ने बताया कि उनकी 10 साल की बेटी निशा ने उनके आविष्कार ‘बू बॉक्स’ का पेटेंट कराया है.


Sunny Leone: बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है. एक्ट्रेस ने बताया कि उनकी बेटी निशा ने 10 साल की उम्र में ही कमाई करना शुरु कर दिया है. निशा ने कुछ समय पहले ही एक छोटा सा इन्वेंशन किया है. वह अपना पेटेंटेड प्रोडक्ट ‘बू बॉक्स’ बेच रही हैं.

पत्नी ने किया बड़ा खुलासा 

दरअसल, हाल ही में कोरियोग्राफर और फिल्ममेकर फराह खान अपने कुक दिलीप के साथ एक्ट्रेस सनी लियोनी के मुंबई वाले घर पहुंची  थीं. वहां उनकी मुलाकात सनी और उनके पति डेनियल वेबर के साथ हुई. इसी दौरान फराह ने  उनके बच्चों निशा, अशर और नोआ के बारे में बात की.

10 साल की उम्र में की कमाई

इसी दौरान सनी ने बताया कि उनकी पहली और गोद ली हुई बेटी निशा को पहले से ही पता है कि वह एडॉप्टेड है और वो बहुत समझदार है. सनी ने गर्व से कहा कि निशा 10 साल की उम्र में अपनी खुद की कमाई करती हैं. यह सुनकर फराह ने खूब मजाक बनाया उन्होंने वो घर जाकर अपने बच्चों को डांटेंगी.सनी ने कहा कि उनकी बेटी ने एक छोटा सा इन्वेंशन भी किया है. जिसका उन्होंने पेटेंट भी कराया है. उन्होंने फराह खान को उसका प्रोटोटाइप भी दिखाया. जिसका नाम ‘बू बॉक्स’ है.

क्या है ‘बू बॉक्स’?

सनी ने कहा कि मुंबई की धूल के कारण निशा को एलर्जी होती रहती है. वह टिशयू यूज करती रहती थी, लेकिन उन्हें इधर-उधर फेंक दिया करती थी. एक दिन सनी ने देखा कि निशा ने टिश्यू बॉक्स के साथ टेप से एक डिस्पोजेबल कप चिपका दिया है, ताकी उसे यूज किया जा सके और टिश्यू को सीधा उसी में डाला जा सकें. 

 ‘बू बॉक्स’ की कीमत?

उन्होंने बताया कि ये टिश्यू बॉक्स 999 रुपये में मिल रहा है. इसे आप अमेज़न जैसी शॉपिंग ऐप से भी खरीद सकते हैं. यह सुनकर फराह खान काफी इंप्रेस हो गईं. उन्होंने कहा कि – वाह यह ततो बहुत आसान और बढ़िया आइडिया है. फिर वह मजाक में कहती हैं कि अब तो तुम्हारी लाइफ सेट है. मेरे बच्चों को भी जल्द ही कुछ इन्वेंट करना होगा. 

बेटों को हुई जलन 

इस पर सनी कहती हैं कि उनके बेटे भी अब थोड़ा जलने लगे हैं. उन्हें लगता है कि निशा के पास बहुत ज्यादा पैसे होंगे और उन्हें उससे ही माफी मांगनी होगी. इस पर फराह ने कहा कि वही तो इतनी चीजें बना रही है. सनी ने गर्व से कहा कि 10 साल की उम्र में ही कमाई कर रही है. फराह खान ने सनी लियोनी की पैरेंटिंग की खूब तारीफ की. 

