Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > घर से भागीं, पुलिस के थप्पड़ खाए…शादी टूटने से गई डिप्रेशन में; फिर भी नहीं टूटीं बॉलिवुड की ये दिग्गज अदाकारा

घर से भागीं, पुलिस के थप्पड़ खाए…शादी टूटने से गई डिप्रेशन में; फिर भी नहीं टूटीं बॉलिवुड की ये दिग्गज अदाकारा

Deepti Naval Movies: दीप्ति की कहानी अमृतसर से शुरू होती है, जहां उनका बचपन बंटवारे की स्मृतियों से भरे माहौल में बीता. उनके पिता अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे और मां पेंटर व शिक्षिका.

By: Shubahm Srivastava | Published: March 1, 2026 8:01:24 PM IST

दीप्ति नवल की कहानी
दीप्ति नवल की कहानी


Deepti Naval Story: भारतीय सिनेमा में दीप्ति नवल (Deepti Naval) हमेशा एक अलग पहचान के साथ सामने आईं. 1980 के दशक में उन्हें “गर्ल नेक्स्ट डोर” की इमेज मिली—सादगी, सहज मुस्कान और मध्यमवर्गीय संवेदनाओं की प्रतिनिधि अभिनेत्री. लेकिन उनका व्यक्तित्व सिर्फ एक सफल एक्टर तक सीमित नहीं रहा. वह पेंटर, कवयित्री, फोटोग्राफर और लेखिका भी हैं. उनकी 2022 में प्रकाशित आत्मकथात्मक किताब A Country Called Childhood उनके भीतर की बेहद संवेदनशील और स्वतंत्र आत्मा को उजागर करती है.

You Might Be Interested In

दीप्ति नवल की कहानी

दीप्ति की कहानी अमृतसर से शुरू होती है, जहां उनका बचपन बंटवारे की स्मृतियों से भरे माहौल में बीता. उनके पिता अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे और मां पेंटर व शिक्षिका. बचपन से ही कला और अभिव्यक्ति उनके जीवन का हिस्सा रही. मात्र दस साल की उम्र में उन्हें महसूस हो गया था कि उनका झुकाव स्क्रीन की ओर है. किशोरावस्था में फिल्मों से प्रेरित होकर उन्होंने एक बार घर से भागने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने उन्हें वापस घर पहुंचा दिया. यह घटना उनके भीतर के जुनून और बेचैनी को दर्शाती है, जिसे उन्होंने बाद में अपनी किताब में विस्तार से लिखा.

1971 में परिवार न्यूयॉर्क चला गया, जहां उन्होंने फाइन आर्ट्स, साइकोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई की. ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने अभिनय को अपना करियर बनाने का फैसला किया. न्यूयॉर्क में उन्होंने टेलीविज़न और कैमरा वर्क सीखा और एक रेडियो शो भी होस्ट किया, जहां उन्हें भारतीय फिल्म सितारों का इंटरव्यू करने का अवसर मिला.

You Might Be Interested In

शुरूआत में किया संघर्ष, फिर मिली सफलता

भारत लौटकर उन्होंने मुंबई में संघर्ष शुरू किया. साई परांजपे की फिल्म ‘Chashme Buddoor’ से उन्हें बड़ी पहचान मिली और वह रातों-रात स्टार बन गईं. इसके बाद कथा, अंगूर और कमला जैसी फिल्मों में उनके अभिनय ने उन्हें समानांतर सिनेमा की मजबूत आवाज़ बना दिया. वह उन कहानियों का हिस्सा बनना चाहती थीं जो दर्शकों के मन को छू सकें.

प्रकाश झा से शादी

हालांकि सफलता के बाद चुनौतियां भी आईं. 80 के दशक के मध्य में उन्होंने हल्के-फुल्के रोल्स से दूरी बनाई, जिसे इंडस्ट्री ने गलत समझा. इसी दौर में फिल्ममेकर प्रकाश झा से उनकी मुलाकात हुई और दोनों ने शादी कर ली. लेकिन उस समय की इंडस्ट्री मानसिकता शादीशुदा अभिनेत्रियों के लिए अनुकूल नहीं थी. शादी के बाद उन्हें काम मिलना कम हो गया. यह उनके लिए एक कठिन और भावनात्मक रूप से थकाने वाला दौर था.

शादी टूटने के बाद वह गहरे डिप्रेशन से गुज़रीं. साइकोलॉजी की पढ़ाई ने उन्हें अपने लक्षण पहचानने में मदद की, लेकिन सार्वजनिक छवि के कारण मदद लेना उनके लिए आसान नहीं था. उन्होंने खुद को पेंटिंग, लेखन और आत्ममंथन के जरिए संभाला. उन्होंने माना कि असफलता और दर्द ने उन्हें एक बेहतर कलाकार बनाया.

प्रकाश झा से अलग होने के बावजूद दोनों ने आपसी सम्मान बनाए रखा और 1988 में दिशा झा नाम की बेटी को गोद लिया. बाद में दीप्ति को अभिनेता और गायक विनोद पंडित का साथ मिला, जिनसे उनका गहरा भावनात्मक रिश्ता था. दोनों ने साथ में रचनात्मक यात्राएं कीं, लेकिन कैंसर के कारण विनोद का निधन हो गया. इस क्षति ने उन्हें फिर से झकझोर दिया, पर उन्होंने इसे भी अपनी कला में ढाला.

लेखन, पेंटिंग और फोटोग्राफी 

आज दीप्ति नवल की पहचान केवल उनकी फिल्मों से नहीं, बल्कि उनकी बहुआयामी कला से है. लेखन, पेंटिंग और फोटोग्राफी उनके जीवन के केंद्र में हैं. वह विनोद पंडित की याद में रचनात्मक कार्य और ट्रस्ट गतिविधियों में सक्रिय हैं. उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक कलाकार का सफर केवल सफलता से नहीं, बल्कि संघर्ष, आत्मचिंतन और पुनर्निर्माण से बनता है.

Varsha Usgaonkar: अब किस हाल में है महाभारत की ‘उत्तरा’? शकुनी मामा ने चमका दी थी किस्मत; इस एक्टर संग की शुरूआत

You Might Be Interested In
Tags: bollywood newsdeepti navalDeepti Naval Life StoryDeepti Naval MoviesPrakash Jha
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मीठा छोड़ो, इन नमकीन स्नैक्स से होली को बनाएं यादगार

March 1, 2026

होली के मौके पर कितने दिन बैंक बंद रहेंगे? जानिए...

February 28, 2026

केवल मावा गुझिया ही नहीं, इस होली इन खास गुझियाओं...

February 28, 2026

कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने के लिए क्या खाएं

February 28, 2026

कहीं आप भी तो नहीं खा रहे ये फल? हाई...

February 28, 2026

सेहत का राज है दही, डाइट में शामिल कर बीमारियों...

February 27, 2026
घर से भागीं, पुलिस के थप्पड़ खाए…शादी टूटने से गई डिप्रेशन में; फिर भी नहीं टूटीं बॉलिवुड की ये दिग्गज अदाकारा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

घर से भागीं, पुलिस के थप्पड़ खाए…शादी टूटने से गई डिप्रेशन में; फिर भी नहीं टूटीं बॉलिवुड की ये दिग्गज अदाकारा
घर से भागीं, पुलिस के थप्पड़ खाए…शादी टूटने से गई डिप्रेशन में; फिर भी नहीं टूटीं बॉलिवुड की ये दिग्गज अदाकारा
घर से भागीं, पुलिस के थप्पड़ खाए…शादी टूटने से गई डिप्रेशन में; फिर भी नहीं टूटीं बॉलिवुड की ये दिग्गज अदाकारा
घर से भागीं, पुलिस के थप्पड़ खाए…शादी टूटने से गई डिप्रेशन में; फिर भी नहीं टूटीं बॉलिवुड की ये दिग्गज अदाकारा