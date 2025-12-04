चोरी का था ‘स्लमडॉग मिलेनियर’ का गाना! Madhuri Dixit के ‘चोली के पीछे क्या है’ से था इंस्पायर

Slumdog Millionaire Movie Song Ring Ring Ringa: बॉलीवुड में रीमिक्स गानों का ट्रेंड नया नहीं है. यही वजह है कि कई बार गानों के बोल से लेकर धुनें एक-जैसी सुनने के लिए मिल जाती हैं. लेकिन, जब नया गाना पुराने से ज्यादा फेमस हो जाता है, तब वह विवादों की वजह बन जाता है. ऐसा ही कुछ तब हुआ था जब 8 ऑस्कर जीतने वाली फिल्म के एक गाने पर भी चोरी के आरोप लगे थे. जी हां, 8 ऑस्कर जीतने वाली स्लमडॉग मिलेनियर का एक गाना ऐसा था, जिसे माधुरी दीक्षित के सुपरहिट गाने चोली के पीछे क्या है से इंस्पायर हुआ था.

एआर रहमान ने सिंगर को ‘चोली के पीछे’ जैसा गाने के लिए कहा!

फेमस सिंगर अल्का याग्निक ने एक इंटरव्यू में स्लमडॉग मिलेनियर का फेमस सॉन्ग रिंगा रिंगा गाने का किस्सा शेयर किया था. अल्का याग्निक ने बताया था कि जब पहली बार गाने के बारे में पता चला था तब उन्हें थोड़ा अजीब लगा था. वह समझ नहीं पा रही थीं कि इस गाने को किस तरह से गाना है और इसके बोल किस तरह से कहने हैं. तब एआर रहमान ने उन्हें समझाया, आपने जिस तरह चोली के पीछे क्या है गाया था, उसी तरह का है, बस थोड़ा घुमा-फिराकर गाना होगा.

अल्का याग्निक का कहना था कि यह सुनने के बाद उन्होंने जोश में एक लय में गाना रिकॉर्ड कर दिया था. हालांकि, उन्हें उस समय यह नहीं पता था कि यह धुन दुनिया की इतनी बड़ी हिट बन जाएगी और फिल्म ऑस्कर जैसे अवॉर्ड्स में पहुंचकर जीत भी जाएगी.

फिल्म ने 8 ऑस्कर जीतकर रचा इतिहास

स्लमडॉग मिलेनियर एक ऐसे लड़के की कहानी है, जो भारत की झुग्गियों में पला-बड़ा था. इसके बाद वह ऐसे शो पर पहुंचता है जहां अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखकर वह जवाब देता है और मिलेनियर बन जाता है. यह फिल्म एक भारतीय लड़के की कहानी दिखाती है, लेकिन यह बॉलीवुड मूवी नहीं है. बल्कि, एक ब्रिटिश फिल्म है जिसका डायरेक्शन डैनी बॉयल ने किया है. बता दें, फिल्म ने 8 कैटेगरी में अलग-अलग ऑस्कर जीता था, जिसमें बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, बेस्ट साउंड मिक्सिंग और बेस्ट स्क्रीनप्ले शामिल था.

