मेरे मरने के बाद…एक वादा और डूब गया पंकज धीर के परिवार का सारा पैसा; ‘बदकिस्मती’ ने बनाया स्टार!

Pankaj Dheer: लीजेंड एक्ट्रेस गीता बाली से एक वादे की वजह से पकंज धीर के परिवार का सारा पैसा डूब गया था. परिवार की आर्थिक हालत को सुधारने के लिए पंकज धीर ने कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था.

By: Prachi Tandon | Published: October 16, 2025 4:34:36 PM IST

Pankaj Dheer and Geeta Bali Connection: महाभारत में कर्ण का किरदार निभाकर घर-घर में पहचान बनाने वाले पंकज धीर (Pankaj Dheer) अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं. पंकज धीर ने अपने करियर में कई टीवी शोज और फिल्मों में काम किया. वह एक नामी और सक्सेसफुल एक्टर थे, लेकिन एक समय था जब एक वादे की वजह से पंकज धीर का परिवार अपना सबकुछ गंवा दिया था. जी हां, यह वाकया खुद पंकज धीर ने एक इंटरव्यू में बताया था. जहां उनका कहना था कि लीजेंड एक्ट्रेस गीता बाली से किए वादे की वजह से उनके परिवार का सारा पैसा डूब गया था. 

कैसे डूब गया था पंकज धीर के परिवार का पैसा?

पंकज धीर (Pankaj Dheer Father) के पिता सीएल धीर एक जाने-माने डायरेक्टर थे, उन्होंने अपने करियर में बहू बेटी, रैन बसेरा, आखिरी रात और जिंदगी जैसी कई फिल्में डायरेक्ट और प्रोड्यूस की थीं. लेकिन, जब वह रानो फिल्म बना रहे थे, तब उनके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया था. 

पकंज धीर (Pankaj Dheer Interview) ने लहरें रेट्रो को एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता और एक्ट्रेस गीता बाली एक फिल्म बना रहे थे, जिसका नाम रानो था. दोनों ने फिल्म में बराबर का पैसा लगाया था. पंकज धीर ने बताया था, फिल्म में 6-7 दिन का काम बचा था तब गीता बाली ने उनके पिता से कहा कि वह बाकी कान निपटा लें और बचे सीन आखिर में पूरा कर लें. पूरी फिल्म बन गई थी बस गीता बाली के आखिरी तीन दिन के सीन शूट होने बचे थे. अब इसे बदकिस्मती ही कह सकते हैं कि उस दौरान गीता बाली पंजाब में चेचक की चपेट में आ गईं. 

गीता बाली से किया था पंकज धीर के पिता ने वादा

पंकज धीर (Pankaj Dheer Movies) ने इंटरव्यू में बताया था, बीमारी का पता चलने पर उन्हें मुंबई लाया गया. लेकिन, वह ठीक नहीं हो पाईं और मरने से पहले उनके पिता से वादा मांगा कि मेरे मरने के बाद इस फिल्म को छोड़ देंगे और पूरा नहीं करेंगे. पंकज का कहना था कि उनके पिता ने वादा निभाया.

पंकज धीर ने साथ ही बताया था कि गीता बाली के निधन के बाद दिलीप कुमार और मीना कुमारी मिलने आए थे और उनके पिता को खूब समझाया था कि फिल्म की बची शूटिंग मीना कुमारी के साथ पूरी कर लें और रिलीज करें. लेकिन, पिता नहीं माने. इसलिए जितना भी पैसा लगा था सब डूब गया था.

कम उम्र में पंकज धीर ने शुरू किया काम

पंकज धीर (Pankaj Dheer Tv Shows) ने एक अन्य इंटरव्यू में बताया था कि परिवार को मुश्किल समय में सपोर्ट करने के लिए उन्होंने कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया था. क्योंकि, उनके पिता का काफी नुकसान हो गया था, जिससे वह कभी उबर नहीं पाए.  

