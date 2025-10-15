Pankaj Dheer Net Worth : कितने अमीर थे महाभारत के ‘कर्ण’, जानें उनकी नेट वर्थ!

Pankaj Dheer Death : भारतीय मनोरंजन जगत से दुखद खबर सामने आई है. फेमस एक्टर पंकज धीर का 15 अक्टूबर यानी आज निधन हो गया है. वे लंबे समय से बीमार थे और कैंसर से लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन इस बार बीमारी ने उनकी जिंदगी की जंग जीत ली. पंकज धीर ने अपनी खास पहचान छोटे और बड़े दोनों पर्दों पर बनाई, खासकर वे फेमस टीवी धारावाहिक महाभारत में कर्ण के रोल के लिए जाने जाते थे. उनके जाने से न सिर्फ परिवार बल्कि पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है.

पंकज धीर का टीवी और फिल्मी करियर

पंकज धीर ने अपने एक्टिंग करियर में कई यादगार भूमिकाएं निभाई. महाभारत में कर्ण का किरदार उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गया, जिसने उन्हें घर-घर में लोकप्रियता दिलाई. इसके अलावा उन्होंने टीवी सीरियल चंद्रकांता में शिवदत्त के रोल के लिए भी खूब प्रशंसा पाई. इसके अलावा वे बढ़ो बहू, युग, द ग्रेट मराठा, और अजूनी जैसे कई धारावाहिकों में नजर आए.

फिल्मों में भी पंकज धीर ने अपनी अलग पहचान बनाई. उन्होंने सोल्जर, तुमको ना भूल पाएंगे, रिश्ते, अंदाज, सड़क और बादशाह जैसी फिल्मों में काम किया, जहां उन्होंने अपने अभिनय कौशल का लोहा मनवाया.

पंकज धीर की बीमारी

पंकज धीर लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे. उनकी बीमारी के दौरान भी उन्होंने अपने परिवार और काम से जुड़े लोगों का हौसला बनाए रखा. हालांकि, अंत में वे इस लड़ाई में हार गए. उनके जाने से टीवी और फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हुआ है.

परिवार और पीछे छोड़ी विरासत

पंकज धीर ने अपने पीछे एक अमूल्य विरासत छोड़ी है. उनका काफी बड़ा परिवार है और उनके पास करोड़ों की दौलत. उनके बेटे निकितन धीर भी एक्टर हैं, जिन्होंने 2014 में एक्ट्रेस कृतिका सेंगर से शादी की है. पंकज की पत्नी अनीता धीर एक सफल कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं, जिन्होंने कई फिल्मों जैसे विक्टोरिया नं. 203: डायमंड्स आर फॉरएवर (2007), इक्के पे इक्का (1994), और बॉक्सर (1984) में अपने काम से नाम कमाया.

पंकज धीर ने न केवल अपनी एक्टिंग से बल्कि अपने परिवार से भी भारतीय मनोरंजन जगत में अपनी छाप छोड़ी. उनका जाना निश्चित ही सभी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 52 करोड़ है.