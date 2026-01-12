Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > सबसे लंबा लिपलॉक, टूटी शादी और सिंगल मदर की राह; आमिर खान की ऑनस्क्रीन पत्नी की कहानी

Sakshi Tanwar: फिल्म इंडस्ट्री से लेकर टेलीविजन एक्टर्स तक सबकी अपनी अलग कहानी होती है. हर स्टार लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाने से पहले अपनी ज़िंदगी में संघर्ष करता है. आज हम आपको एक ऐसी ही एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे है.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 12, 2026 12:39:56 PM IST

Sakshi Tanwar
Sakshi Tanwar


Sakshi Tanwar: फिल्म इंडस्ट्री से लेकर टेलीविजन एक्टर्स तक सबकी अपनी अलग कहानी होती है. हर स्टार लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाने से पहले अपनी ज़िंदगी में संघर्ष करता है. आज हम आपको एक ऐसी ही एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने न सिर्फ टेलीविजन पर बल्कि बड़े पर्दे पर भी अपनी पहचान बनाई है और एक सिंगल मदर के तौर पर अपनी ज़िंदगी जी रही है.

‘बड़े अच्छे लगते हैं’ में सबसे लंबा किसिंग सीन

जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे है, वह कोई और नहीं बल्कि आमिर खान की ऑन-स्क्रीन पत्नी साक्षी तंवर हैं. जी हां साक्षी तंवर ने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है. आज वह लोगों के दिलों पर राज करती है और दर्शकों के दिलों में उनकी एक खास जगह है. उन्होंने टीवी सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ से भी लोगों का दिल जीता है. यह ध्यान देने वाली बात है कि साक्षी वह एक्ट्रेस हैं जिन्होंने टेलीविजन पर सबसे लंबा किसिंग सीन दिया था.

एक होटल में काम किया

साक्षी का जन्म राजस्थान के अलवर में एक रिटायर्ड CBI ऑफिसर के घर हुआ था. एक समय था जब साक्षी ने एक फाइव-स्टार होटल में सेल्स ट्रेनी के तौर पर काम किया था. 1998 में उन्होंने टीवी पर डेब्यू किया और ‘कहानी घर घर की’ से घर-घर में मशहूर हो गईं. एकता कपूर का शो ‘कहानी घर घर की’ 2000 में शुरू हुआ था, और इसमें साक्षी ने पार्वती अग्रवाल का रोल निभाया था.

सीन 17 मिनट लंबा था

2011 में एक्ट्रेस टीवी शो ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ में नजर आईं है. यह वही शो है जहां साक्षी ने अपना बोल्ड साइड दिखाया है. इस शो में एक्ट्रेस ने राम कपूर के साथ 17 मिनट लंबा इंटीमेट सीन शूट किया था. हालांकि इसके लिए एकता को माफी मांगनी पड़ी थी. आज साक्षी एक बड़ी स्टार बन गई हैं और टेलीविजन की सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में गिनी जाती है.

साक्षी एक सिंगल मदर है

टेलीविजन के बाद साक्षी ने बॉलीवुड में कदम रखा और फिल्म दंगल में आमिर खान की पत्नी का रोल निभाया है. साक्षी की डिमांड न सिर्फ टेलीविजन और बॉलीवुड में बल्कि OTT प्लेटफॉर्म पर भी बहुत ज़्यादा है. यह ध्यान देने वाली बात है कि साक्षी की अभी तक शादी नहीं हुई है, लेकिन वह एक बेटी की सिंगल मदर हैं जिसे उन्होंने 2018 में गोद लिया था.

