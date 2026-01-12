Nupur Sanon Hindu Wedding: क्रिश्चियन के बाद हिंदू रीती-रिवाज तरीके से नूपुर सेनन ने की शादी, पहली झलक आई सामने

Nupur Sanon-Stebin Ben Wedding: बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन ने हाल ही में स्टेबिन बेन से क्रिश्चियन स्टाइल में शादी की और शादी की तस्वीरें फोटोज काफी वायरल हुए. अब क्रिश्चियन स्टाइल के बाद नूपुर सेनन ने हिंदु रीती रिवाज से शादी की. इस वेडिंग फंक्शन के फोटोज वीडियो भी जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है. लोगों को एक्ट्रेस की झलक का बेसबरी से इंतजार था और अब वो पल आ गया है, तो आइए देखते हैं.

कहां पर हुई शादी?

नुपूस सेनन ने स्टेबिन बेन से क्रिश्चियन स्टाइल में उदयपुर में शादी की और फिर 11 जनवरी यानी रविवार को हिंदू रीती-रिवाज से भी शादी की. शादी के बाद दोनों कपल ने स्टेज पर एक दूसरे का हाथ थामा. तभी एक्ट्रेस काफी इमोश्नल नजर आईं.

वायरल वीडियो पर लोगों ने किया कमेंट

नूपुर सेनन और स्टेबिन की शादी का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो को देख लोग तमाम कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- कितने प्यारे कपल लग रहे तो वहीं दूसरे ने लिखा- नूपुर बहुत सुंदर लग रही हैं. साथ ही अन्य ने लाल दिल भेजा.

कृति सेनन का खास अंदाज

अपनी बहन की शादी में कृति सेनन भी खास अंदाज में दिखी. चाहे हल्दी-मेंहदी हो या संगीत हर फंक्शन में कृति सेनन बहुत सुंदर और खास लगी. संगीत के फंक्शन में एक्टेस ने बहन नुपूर के लिए एक बहुत ही प्यारा सा डांस किया, जिसे देख नुपूर इमोश्नल भी हो गई थी.