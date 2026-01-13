Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > सलमान खान नहीं, ये शख्स होता ‘Maine Pyar Kiya’ का हीरो; जानें क्यों किया किस्मत बदल देने वाली फिल्म के ऑफर को रिजेक्ट?

सलमान खान नहीं, ये शख्स होता ‘Maine Pyar Kiya’ का हीरो; जानें क्यों किया किस्मत बदल देने वाली फिल्म के ऑफर को रिजेक्ट?

Piyush Mishra: एक्टर-राइटर पीयूष मिश्रा का करियर बिल्कुल अलग होता, अगर वो 'मैंने प्यार किया' में एक्टिंग करने के लिए मुंबई आए होते.

By: Heena Khan | Published: January 13, 2026 1:51:13 PM IST

maine pyar kiya
maine pyar kiya


You Might Be Interested In

Maine Pyar Kiya: एक्टर-राइटर पीयूष मिश्रा का करियर बिल्कुल अलग होता, अगर वो ‘मैंने प्यार किया’ में एक्टिंग करने के लिए मुंबई आए होते. यह वो फिल्म थी जिसने सलमान खान को स्टार बनाया. 1989 की इस रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म से फिल्ममेकर सूरज बड़जात्या ने डेब्यू किया था और उनके और खान के बीच एक लंबे, सफल साथ की शुरुआत हुई थी.

सलमान खान का निभाते रोल

लेकिन खान के आने और मैंने प्यार किया से लाखों दिलों को जीतने से बहुत पहले, मिश्रा को उस रोल के लिए चुना गया था जिसने उस जेनरेशन को डिफाइन किया. मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में, मिश्रा ने बताया कि उन्हें फिल्म ऑफर हुई थी लेकिन वो इसे आगे नहीं बढ़ा पाए. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह एक “हादसा” था, लेकिन उन्हें बाद में जो हुआ उसका कोई पछतावा नहीं है.

You Might Be Interested In

जानें क्या बोले मिश्रा

इसके अलावा उन्होंने कहा कि “वो एक हादसा था, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है. जब मैं NSD के फाइनल ईयर में पढ़ रहा था, तो मेरे पास पास आउट होने में कुछ महीने बचे थे. मेरे डायरेक्टर ने मुझे अपने कमरे में बुलाया. अब, मैं बहुत हसीन लड़का था, मैं अपने समय में बहुत हैंडसम था. मेरा जर्मन जबड़ा और रोमन नाक थी. जब मैं चैंबर में गया, तो मुझे एक जेंटलमैन से मिलवाया गया, जो एक बड़े डायरेक्टर थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, और वो अपने बेटे को डायरेक्टर के तौर पर लॉन्च कर रहे थे. उन्होंने कहा कि वो मैंने प्यार किया नाम की एक फिल्म बना रहे हैं, उन्होंने लड़की को शॉर्टलिस्ट कर लिया है, अब वो मेल लीड ढूंढने के लिए NSD आए हैं.

Iran Protest: तबाही मचाने चला ट्रंप! अचानक अमेरिकी नागरिकों को ईरान छोड़ने का दिया आदेश, क्या करने वाला है दुनिया का सबसे ‘पॉवरफुल’ राष्ट्रपति?

Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली में शीतलहर का अलर्ट! धड़ाम से गिरा राजधानी का तापमान, यहां जानें पल-पल का अपडेट

You Might Be Interested In
Tags: bhagyashree maine pyar kiyabollywoodhome-hero-pos-3maine pyar kiyasalman khan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

डाइट में शामिल करें ये Superfoods, बीमारियों से रहेंगे दूर

January 13, 2026

Healthy Habits: स्ट्रेस फ्री रहेगा आपका दिन, रोजाना करें ये...

January 13, 2026

पिंपल्स, ब्लैकहेड्स और ऑयली स्किन से परेशान हैं? जानिए किन...

January 13, 2026

हर दिन लगानी चाहिए Sunscreen? भूलकर भी न करें छोड़ने...

January 13, 2026

सिर्फ 5 स्टेप्स में पाएं मीरा कपूर जैसा ग्लोइंग फेस;...

January 12, 2026

अब बोरिंग नहीं रहा लड़कों का फैशन! इन 8 बॉलीवुड...

January 12, 2026
सलमान खान नहीं, ये शख्स होता ‘Maine Pyar Kiya’ का हीरो; जानें क्यों किया किस्मत बदल देने वाली फिल्म के ऑफर को रिजेक्ट?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सलमान खान नहीं, ये शख्स होता ‘Maine Pyar Kiya’ का हीरो; जानें क्यों किया किस्मत बदल देने वाली फिल्म के ऑफर को रिजेक्ट?
सलमान खान नहीं, ये शख्स होता ‘Maine Pyar Kiya’ का हीरो; जानें क्यों किया किस्मत बदल देने वाली फिल्म के ऑफर को रिजेक्ट?
सलमान खान नहीं, ये शख्स होता ‘Maine Pyar Kiya’ का हीरो; जानें क्यों किया किस्मत बदल देने वाली फिल्म के ऑफर को रिजेक्ट?
सलमान खान नहीं, ये शख्स होता ‘Maine Pyar Kiya’ का हीरो; जानें क्यों किया किस्मत बदल देने वाली फिल्म के ऑफर को रिजेक्ट?