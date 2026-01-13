सलमान खान नहीं, ये शख्स होता ‘Maine Pyar Kiya’ का हीरो; जानें क्यों किया किस्मत बदल देने वाली फिल्म के ऑफर को रिजेक्ट?

Maine Pyar Kiya: एक्टर-राइटर पीयूष मिश्रा का करियर बिल्कुल अलग होता, अगर वो ‘मैंने प्यार किया’ में एक्टिंग करने के लिए मुंबई आए होते. यह वो फिल्म थी जिसने सलमान खान को स्टार बनाया. 1989 की इस रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म से फिल्ममेकर सूरज बड़जात्या ने डेब्यू किया था और उनके और खान के बीच एक लंबे, सफल साथ की शुरुआत हुई थी.

सलमान खान का निभाते रोल

लेकिन खान के आने और मैंने प्यार किया से लाखों दिलों को जीतने से बहुत पहले, मिश्रा को उस रोल के लिए चुना गया था जिसने उस जेनरेशन को डिफाइन किया. मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में, मिश्रा ने बताया कि उन्हें फिल्म ऑफर हुई थी लेकिन वो इसे आगे नहीं बढ़ा पाए. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह एक “हादसा” था, लेकिन उन्हें बाद में जो हुआ उसका कोई पछतावा नहीं है.

जानें क्या बोले मिश्रा

इसके अलावा उन्होंने कहा कि “वो एक हादसा था, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है. जब मैं NSD के फाइनल ईयर में पढ़ रहा था, तो मेरे पास पास आउट होने में कुछ महीने बचे थे. मेरे डायरेक्टर ने मुझे अपने कमरे में बुलाया. अब, मैं बहुत हसीन लड़का था, मैं अपने समय में बहुत हैंडसम था. मेरा जर्मन जबड़ा और रोमन नाक थी. जब मैं चैंबर में गया, तो मुझे एक जेंटलमैन से मिलवाया गया, जो एक बड़े डायरेक्टर थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, और वो अपने बेटे को डायरेक्टर के तौर पर लॉन्च कर रहे थे. उन्होंने कहा कि वो मैंने प्यार किया नाम की एक फिल्म बना रहे हैं, उन्होंने लड़की को शॉर्टलिस्ट कर लिया है, अब वो मेल लीड ढूंढने के लिए NSD आए हैं.

