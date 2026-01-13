पाकिस्तानी हसीना को Kiss करना पड़ा मंहगा, बॉलीवुड एक्टर के साथ पड़ोसी मुल्क ने किया ऐसा; आज तक दर्द नहीं भुला पाए अश्मित

Ashmita Patel: अश्मित पटेल और पाकिस्तानी एक्ट्रेस मीरा स्टारर फिल्म नजर 20 मई 2005 में आई थी. इस फिल्म को 20 साल हो चुके हैं. पाकिस्तानी एक्ट्रेस मीरा ने बॉलीवुड में कदम रखा था. इस फिल्म में उनके और अश्मित पटेल के इंटिमेट सीन को लेकर पड़ोसी मुल्क में काफी ज्यादा बवाल मचा था. सालों बाद अश्मित पटेल ने कहा कि इस फिल्म के प्रीमियर के लिए उन्हें पाकिस्तान जाना था. लेकिन अधिकारियों ने उन्हें वीजा ही नहीं दिया.

अश्मित पटेल को पाकिस्तान ने नहीं दिया वीजा

बॉलीवुड हंगामा ने एक्सक्लूसिवली अश्मित पटेल से बात की, जिन्होंने इस विवादित घटना के बारे में खुलकर बात की. अश्मित पटेल ने बताया कि यह सब कैसे शुरू हुआ, “हमने पाकिस्तान के कराची में कारा फिल्म फेस्टिवल में फिल्म दिखाई. टाइटल सॉन्ग में मेरे और मीरा के बीच एक छोटा सा किसिंग सीन था. वही विवाद की जड़ बन गया. मुझे नहीं पता कि यह इंडिया बनाम पाकिस्तान की बात थी.” उन्होंने आगे कहा कि “एक पाकिस्तानी लड़की एक भारतीय आदमी को किस कर रही थी या हिंदू बनाम मुस्लिम की बात थी. एक मुस्लिम लड़की एक हिंदू लड़के को किस कर रही थी. नतीजा यह हुआ कि प्रीमियर के लिए, उन्होंने मेरा वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया. मैं नहीं जा सका!”

हमारी लड़की को किस मत करो!

जब और बताने के लिए कहा गया, तो अश्मित ने समझाया, “फिल्म की रिलीज के दौरान, प्रीमियर पाकिस्तान में हुआ था. फिल्म की टीम से सब लोग गए, सिवाय मेरे.” यह कदम चौंकाने वाला था. उस लॉजिक से, सिनेमैटोग्राफर को भी इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उसी ने वह स्टीमी सीन शूट किया था. अश्मित पटेल ने ज़ोर देकर कहा, “पाकिस्तानी अधिकारी एक मैसेज देना चाहते थे. DOP को रोकना, जो कैमरे के सामने भी नहीं होता, इसका कोई मतलब नहीं बनता. इसलिए, उन्होंने मेरा वीज़ा रिजेक्ट कर दिया, जो साफ तौर पर एक मैसेज था कि, हमारी लड़की को किस मत करो!.”

