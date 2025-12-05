Dhurandhar Movie Story: मेजर मोहित शर्मा पर बनी है आदित्य धर की फिल्म धुरंधर,जानें क्या है इसके पीछे का सच?

Dhurandhar Movie Story: आदित्य धर की आने वाली फिल्म धुरंधर के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है. जब पहला लुक सामने आया, तो माना जा रहा था कि रणवीर सिंह असल ज़िंदगी के हीरो स्वर्गीय मेजर मोहित शर्मा ‘AC, SM’ का रोल कर रहे हैं. हालांकि, फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने यह कहकर सभी अंदाज़ों पर रोक लगा दी कि रणवीर का किरदार मेजर शर्मा पर आधारित नहीं है.

मेजर मोहित शर्मा के परिवार ने क्या कुछ कहा?

हालांकि, दिवंगत सैनिक के माता-पिता इस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट ले गए, और फिल्म पर रोक लगाने की रिक्वेस्ट की. कोर्ट के ऑर्डर पर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म देखी और इसे हरी झंडी दे दी, यह कहते हुए कि फिल्म में सैनिक की ज़िंदगी से कोई मिलती-जुलती बात नहीं है. बाद में, मेजर शर्मा के बड़े भाई मधुर शर्मा ने कहा कि वे फैसले को मानते हैं लेकिन चाहते हैं कि फिल्म उनके माता-पिता को भी दिखाई जाए.

उन्होंने HT को बताया, “मुझे बस लगता है कि माता-पिता के लिए एक स्क्रीनिंग रखी जा सकती थी ताकि सोशल मीडिया पर फैली किसी भी गलतफहमी को दूर किया जा सके. जो लोग उनके साथ पूरी ज़िंदगी रहे हैं, वे यह बताने की बेहतर स्थिति में हैं कि फिल्म में कुछ भी उनकी ज़िंदगी जैसा है या नहीं, बजाय इसके कि इकोसिस्टम से बाहर का कोई व्यक्ति बताए.” अगर कश्मीर में मेजर शर्मा के एंटी-इंसर्जेंसी मिशन के बारे में नहीं, तो फिर फिल्म की कहानी असल में किस बारे में है?

क्या होगी फिल्म की स्टोरी?

आदित्य धर की फिल्म धुरंधर से रणवीर सिंह की बड़े पर्दे पर वापसी ने अटकलों, जिज्ञासा और ऑनलाइन बहस का दौर शुरू कर दिया है. गोलियों, घात लगाकर किए गए हमलों और खुफिया मिशन से भरा यह हाई-वोल्टेज ट्रेलर, असली घटनाओं से भरी कहानी की ओर इशारा करता है.

और जबकि मेकर्स ने कहानी को छिपाकर रखा है, सोशल मीडिया पर बातचीत में एक नाम बार-बार सामने आ रहा है – मेजर मोहित शर्मा. रिपोर्ट्स अभी भी कन्फर्म नहीं हैं, लेकिन कई लोगों का मानना ​​है कि रणवीर का किरदार उस सम्मानित पैरा SF ऑफिसर से प्रेरित है, जिसके अंडरकवर ऑपरेशन मिलिट्री की कहानियों का हिस्सा बन गए हैं. यहाँ उस आदमी की शानदार ज़िंदगी पर एक नज़र डालते हैं जो सारी चर्चाओं के बीच है.

धुरंधर में रणवीर सिंह के रोल को क्यों मेजर मोहित शर्मा से कनेक्ट किया जा रहा?

धुरंधर के ट्रेलर में गुप्त ऑपरेशन, डीप-कवर मिशन और ऐसे पल दिखाए गए हैं जो असली काउंटर-टेरर काम को दिखाते हैं. नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल पर आधारित माने जाने वाले रोल में आर. माधवन की मौजूदगी ने इन अटकलों को और हवा दी.

Reddit और X पर फैंस ने ट्रेलर में रणवीर के लुक और मेजर शर्मा के गुप्त ऑपरेशन की बातों में समानताएं बताईं. अभी कुछ भी कन्फर्म नहीं हुआ है. न तो आदित्य धर और न ही प्रोडक्शन टीम ने प्रेरणा को माना है, जिससे सस्पेंस बना हुआ है. असली मिलिट्री स्ट्रैटेजी को ज़बरदस्त ड्रामा के साथ मिलाने के लिए धर की रेप्युटेशन को देखते हुए — जैसा कि उरी में देखा गया — थ्योरीज़ धीमी नहीं पड़ रही हैं.

Dhurandhar Controversy: कौन हैं मेजर मोहित शर्मा, क्या उन्हीं पर आधारित है ये फिल्म; यहां जानें उनके परिवार ने क्यों खटखटाया कोर्ट का दरवाजा?