कुनिका की बहू बनेगी Tanya Mittal! बसीर अली के कैप्टन बनते ही इस केंटेस्टेंट की बदल जाएगी किस्मत

Bigg Boss 19 Update: बिग बॉस (Bigg Boss) सीजन 19 के 11 वें एपिसोड में घर में काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। 12 वें एपिसोड में घर के सभी सदस्य टास्क के दौरान एक-दूसरे से भिड़ते नजर आए। अभिषेक बजाज (Abhishek Banerjee) और बसीर अली (Baseer Ali) के बीच कैप्टेंसी को लेकर खूब हंगामा देखने को मिला।

Published: September 5, 2025 08:28:32 IST

Bigg Boss 19 Episode 12 Update: बिग बॉस के सीजन 19 (Bigg Boss 19) के 11वें एपिसोड में काफी कुछ धमाल देखने को मिला। 12वें एपिसोड में टास्क के दौरान बसीर अली और अभिषेक बेनर्जी के बीच खूब हंगामा देखने को मिला। इसी एपिसोड के दौरान कुनिका-तान्या-नीलम (Kunickaa, Tanya Mittal, Neelam Giri) की दौस्ती के बीच दरार पड़ती हुई भी नजर आई। टास्क के दौरान नेहल ने अपनी दांवेदारी के लिए बिग बॉस का टॉस्क पूरा नहीं किया। जिसके कारण आगे का टास्क रद्द हो गया।

नेहल के कारण टास्क हुआ रद्द

बिग बॉस ने नेहल (Nehal) के कारण टास्क रद्द कर दिया, जिसका कारण बाकि घरवाले कैप्टेंसी के दांवेदारी से बाहर हो गए। कैप्टेंसी के लिए सिर्फ अभिषेक और बसीर का नाम फाइनल हुआ। फरहाना (Farhana Bhat) और बसीर (Baseer Ali) की केमिस्ट्री इन दिनों घर में काफी पसंद की जा रही है। बसीर ने कैप्टन बनने से पहले कह दिया था कि वह कैप्टन बने तो फरहाना को कोई काम नहीं देंगे। बसीर को कप्तानी हासिल हो गई है, उन्होंने कैप्टेंसी टास्क जीत लिया है। अब हो सकता है कि फरहाना को उनकी कैप्टेंसी से फायदा मिलें। 

कुनिका सदानंद को चाहिए तान्या जैसी बहू

वहीं इस एपिसोड में कुनिका सदानंद फरहाना से बातचीत कर रही थीं। इस दौरान उन्होंने अपने बेटे के बारे में बात करते हुए कहा कि- उनका बेटा भी बहुत म्च्यौर है। तो गौरव ने उनसे कहा कि क्या आपकों अपने बेटे के लिए फरहाना चलेगी। इस सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा कि- अगर तान्या और फरहाना में से चुनना है तो मुझे तान्या जैसी बहू चाहिए। फिर उनसे जब पूछा कि नीलम और तान्या में से आप किसे बहू चुनेंगी। इस पर कुनिका ने जवाब देने से मना कर दिया। 

तान्या और कुनिका के बीच हुई अनबन

बता दें कि इसी एपिसोड में तान्या और कुनिका के बीच अनबन भी देखने को मिली थी। तब तान्या मित्तल ने कुनिका से कहा कि- आप मुझे कुछ कहो तो अकेले में कहा करों, सबसे सामने मुझे कुछ मत बोला करों। लेकिन यह सुनते ही कुनिका का पारा चढ़ गया। उन्होंने तान्या से कह दिया कि- उनके बात करने की जरूरत नहीं है। पहली बार तान्या और कुनिका के बीच इस तरह  झगड़ा देखने को मिला। 

  

