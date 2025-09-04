Monalisa के पिता का हुआ निधन! एक्ट्रेस ने शेयर किया फोटो के साथ बेहद भावुक नोट, पढ़ आपकी आंखें भी जाएंगी भर

Monalisa Father Passed Away : भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हैं। एक्ट्रेस के पिता का निधन हो गया हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा दर्द में हैं। अपने पिता के निधन की जानकारी खुद मोनालिसा ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को दी हैं और साथ ही अपने पिता की कुछ यादगार तस्वीरें शेयर कर नोट भी लिखा हैं।

मोनालिसा के पिता का हुआ निधन

दरअसल, एक्ट्रेस मोनालिसा के सिर से पिता का साया उठ गया है और उनके लिए ये बेहद दुख की घड़ी है। इस खबर के बारे में एक्ट्रेस ने खूद अपने फैंस को बताया हैं और अपने पिता की कुछ तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर शेयर की है और कैप्शन में एक भावुक नो भी लिखा है उन्होंने लिखा कि, ‘मेरे प्यारे बाबा, आप सबसे मजबूत और खुशमिजाज थे, लेकिन कल आप हमे सबको छोड़कर स्वर्ग चले गए, आपकी आंखों में आखिरी पल तक भी जिंदगी थी। मैं केवल हमारी खुशी की यादें संजोना चाहती हूं, क्योंकि आप हमेशा मस्ती, नाच, खाना और पार्टी करना पसंद करते थे।’

मोनालिसा ने शेयर किया पिता का पूराना वीडियो

मोनालिसा ने अपने पिता का एक पूराना वीडियो भी इंस्टाग्राम पर शेयर किया है और लिखा कि ‘अब मुझे आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं, किराने का सामान, खाने का ऑर्डर या मोबाइल रिचार्ज नहीं मिलेगा, जिसकी कमी मुझे हमेशा खलेगी। मैं आपसे हमेशा प्यार करूंगी.. मुझे पता है कि आप मुझे रोते हुए नहीं देखना चाहते है, शांति से आराम करें, बाबा। आपकी मुन्नी..’ एक्ट्रेस का ये पोस्ट अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और हर कोई मोनालिसा को हिम्मत रखने के लिए कह रहा है और उनके फैंस भी उनके लिए काफी परेशान है।

मोनालिसा वर्कफ्रेट

बता दें, मोनालिसा भोजपुरी इंडस्ट्री की पॉपुलर और बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक हैं। एक्ट्रेस का असली नाम अंतरा बिस्वास है। मोनालिसा भोजपुरी फिल्मों और गानों के अलाना टीवी के सबसे पॉपुलर शो ‘बिग बॉस 10’ में भी नजर आ चुकी हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी। इसके एक्ट्रेस ‘नजर’ और ‘नमक इश्क का’ जैसे हिट टीवी शोज में काम कर चुकी हैं। हाल ही में मोनालिसा वेब सीरीज ‘जुड़वा जाल’ में भी दिखाई दी थी।