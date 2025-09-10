Home > मनोरंजन > ओटीटी > Bigg Boss 19: शहबाज और मृदुल के बीच आधी रात में हुआ बवाल, एक-दूसरे को जमकर दी गालियां

Bigg Boss 19: शहबाज और मृदुल के बीच आधी रात में हुआ बवाल, एक-दूसरे को जमकर दी गालियां

Mridul-Shehbaz Fight: बिग बॉस 19 का नया प्रोमो आते ही फैंस हैरान रह गए। मृदुल तिवारी और शहबाज बदेशा के बीच जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली, जो मजाक से शुरू होकर हाथापाई तक पहुंच गई। सोशल मीडिया पर इस फाइट को सीजन की सबसे खतरनाक फाइट बताया जा रहा है।

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 10, 2025 17:05:35 IST

Shehbaaz And Mridul Fight
Shehbaaz And Mridul Fight

Bigg Boss 19 viral promo: बिग बॉस 19 (Bigg boss 19) का नया प्रोमो आते ही सोशल मीडिया पर धमाल मच गया है। इस बार झगड़े में आमने-सामने आए हैं मृदुल तिवारी (Mridul Tiwari) और शहबाज बदेशा (Shehbaaz Badesha)। दोनों के बीच की तकरार इतनी बढ़ गई कि घरवाले भी हैरान रह गए और झगड़ा रोकने के लिए बीच में कूदना पड़ा।

प्रोमो में दिखा कि शुरुआत मजाक और नोकझोंक से हुई थी। मृदुल ने शहबाज से कुछ बातें कह दीं, जिस पर माहौल बिगड़ गया। बहस धीरे-धीरे इतनी गर्म हो गई कि दोनों एक-दूसरे पर चिल्लाने लगे। हालात यहां तक पहुंच गए कि हाथापाई और गाली-गलौच की नौबत बन गई और बाकी कंटेस्टेंट्स को उन्हें अलग करना पड़ा।

यहां देखें प्रोमो



30,000 करोड़ की दौलत पर भिड़ा Sunjay Kapur का परिवार, मां ने भी उठाए सवाल, पत्नी प्रिया बोलीं- इनको सड़कों पर नहीं छोड़ा

शहबाज की एंट्री ने बदल डाला माहौल

शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) के भाई शहबाज की वाइल्ड कार्ड एंट्री (Shehbaaz Ki Wild Card Entry) के बाद से ही घर का माहौल काफी बदल गया था। उनकी एंट्री ने कंटेस्टेंट्स के बीच नई टेंशन पैदा कर दी और मृदुल के साथ उनकी यह भिड़ंत उसी का नतीजा मानी जा रही है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने तो इसे इस सीजन की सबसे खतरनाक लड़ाई बताया है।

फाइट देख आ रहे रिएक्शन्स

फैंस प्रोमो देखकर तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। किसी ने कहा कि ये झगड़ा फेक है और टीआरपी के लिए प्लान किया गया है, तो किसी को यह अब तक का सबसे इंटेंस मोमेंट लगा। सोशल मीडिया पर #MridulVsShehbaz ट्रेंड भी करने लगा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस वीकेंड का वार सलमान खान (Salman Khan) इन दोनों की फाइट पर कैसा रिएक्शन देते हैं। 

Salman Khan ने दिखाया ट्रंप को आईना, Bigg Boss के मंच से साधा सनकी राष्ट्रपति पर निशाना!

Tags: bigg boss 19, Bigg Boss 19 latest news, Bigg Boss 19 viral promo, mridul tiwari, Shehbaz Badesha
