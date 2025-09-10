Bigg Boss 19: शहबाज और मृदुल के बीच आधी रात में हुआ बवाल, एक-दूसरे को जमकर दी गालियां

Bigg Boss 19 viral promo: बिग बॉस 19 (Bigg boss 19) का नया प्रोमो आते ही सोशल मीडिया पर धमाल मच गया है। इस बार झगड़े में आमने-सामने आए हैं मृदुल तिवारी (Mridul Tiwari) और शहबाज बदेशा (Shehbaaz Badesha)। दोनों के बीच की तकरार इतनी बढ़ गई कि घरवाले भी हैरान रह गए और झगड़ा रोकने के लिए बीच में कूदना पड़ा।

प्रोमो में दिखा कि शुरुआत मजाक और नोकझोंक से हुई थी। मृदुल ने शहबाज से कुछ बातें कह दीं, जिस पर माहौल बिगड़ गया। बहस धीरे-धीरे इतनी गर्म हो गई कि दोनों एक-दूसरे पर चिल्लाने लगे। हालात यहां तक पहुंच गए कि हाथापाई और गाली-गलौच की नौबत बन गई और बाकी कंटेस्टेंट्स को उन्हें अलग करना पड़ा।

शहबाज की एंट्री ने बदल डाला माहौल

शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) के भाई शहबाज की वाइल्ड कार्ड एंट्री (Shehbaaz Ki Wild Card Entry) के बाद से ही घर का माहौल काफी बदल गया था। उनकी एंट्री ने कंटेस्टेंट्स के बीच नई टेंशन पैदा कर दी और मृदुल के साथ उनकी यह भिड़ंत उसी का नतीजा मानी जा रही है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने तो इसे इस सीजन की सबसे खतरनाक लड़ाई बताया है।

फाइट देख आ रहे रिएक्शन्स

फैंस प्रोमो देखकर तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। किसी ने कहा कि ये झगड़ा फेक है और टीआरपी के लिए प्लान किया गया है, तो किसी को यह अब तक का सबसे इंटेंस मोमेंट लगा। सोशल मीडिया पर #MridulVsShehbaz ट्रेंड भी करने लगा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस वीकेंड का वार सलमान खान (Salman Khan) इन दोनों की फाइट पर कैसा रिएक्शन देते हैं।

