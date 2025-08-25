Home > मनोरंजन > Biggboss 19 में छिड़ गया Samay Raina का मुद्दा, Pranit More ने Salman Khan से कहा कुछ ऐसा; लोटपोट हो गए ‘भाईजान’

Biggboss 19 में छिड़ गया Samay Raina का मुद्दा, Pranit More ने Salman Khan से कहा कुछ ऐसा; लोटपोट हो गए ‘भाईजान’

Biggboss 19: बिग बॉस 19  की शुरुआत हो चुकी है। वहीँ कल ही इस शो का ग्रैंड प्रीमियर था जिसने खूब सुर्खियां बटोरीं। वहीँ इस ग्रैंड प्रीमियर के दौरान होस्ट सलमान खान ने फैन्स का मनोरंजन करने के साथ साथ कई ऐसी बातें बोलीं जो चर्चाओं का विषय है।

Published By: Heena Khan
Published: August 25, 2025 09:07:29 IST

salman khan and pranit more
salman khan and pranit more

Biggboss 19: बिग बॉस 19  की शुरुआत हो चुकी है। वहीँ कल ही इस शो का ग्रैंड प्रीमियर था जिसने खूब सुर्खियां बटोरीं। वहीँ इस ग्रैंड प्रीमियर के दौरान होस्ट सलमान खान ने फैन्स का मनोरंजन करने के साथ साथ कई ऐसी बातें बोलीं जो चर्चाओं का विषय है। वहीँ अब कॉमेडियन प्रणित मोरे ने शो में बतौर कंटेस्टेंट एंट्री की और सलमान के साथ मिलकर कई लोगों को खूब ट्रोल किया। इस दौरान होस्ट ने उनसे यह पूछकर मज़ाक किया कि क्या वो घर में विवादों का हिस्सा बनने की योजना बना रहे हैं।

समय रैना पर मारा ताना 

इसका जवाब देते हुए प्रणित ने कॉमेडियन समय रैना पर ताना मारते हुए कहा, “भले ही मैं कोशिश न करूं, लेकिन कॉमेडियन हमेशा विवादों में रहते हैं। ऐसा भी समय ठीक नहीं चल रहा है।” इसके बाद उन्होंने मजाक में कहा, “अब जाना ही होता है हर कॉमेडियन को, तो सोचा बिग बॉस चले जाउ।” सलमान जोर-जोर से हंसने लगे और उन्होंने उनसे पूछा, “तुम गए हो क्या? क्या आप जेल गए हैं?। इस पर प्रणित ने स्पष्ट किया कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है।

भरे हुए टॉयलेट, तंबाकू वाले वॉशबेसिन; ट्रेनों की हालत पर सामने आई CAG Report

जानिए कौन-कौन बना घर का हिस्सा 

आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिग बॉस 19 के स्टार-स्टडेड लाइनअप में टीवी अभिनेता गौरव खन्ना, अभिनेत्री अशनूर कौर, सोशल मीडिया पावर कपल अवेज़ दरबार और नगमा मिराजकर, प्रशंसक पसंदीदा बसीर अली और शहबाज़ बदेशा, कॉमेडियन प्रणित मोरे, प्रभावशाली तान्या मित्तल, फिल्म निर्माता ज़ीशान क़ादरी, अभिनेता अभिषेक बजाज, मॉडल नेहल चुडासमा, भोजपुरी स्टार नीलम गिरी और कई अन्य शामिल हैं।

आवारा था Nikki का पति? Vipin का दूसरी लड़की के साथ ऐसा Video हुआ वायरल, देख खौल उठेगा खून

Tags: biggboss 19biggboss 19 newspranit moresalman khansamay raina news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानिए क्यों खाने के बाद वॉक करना, आपके लिए हैं...

August 24, 2025

आप भी बनाएं साबूदाना से हेल्दी और क्रिस्पी स्नैक

August 24, 2025

इन 5 चीजों को खाने से चेहरे पर आती है...

August 24, 2025

इन 4 मसालों को खाने से शरीर रहेगा स्वस्थ

August 24, 2025

केसर असली है या फिर नकली, घर पर बैठे ही...

August 24, 2025

जाने, दुनिया का सबसे पहला पाले जाने वाला जानवर

August 24, 2025
Biggboss 19 में छिड़ गया Samay Raina का मुद्दा, Pranit More ने Salman Khan से कहा कुछ ऐसा; लोटपोट हो गए ‘भाईजान’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Biggboss 19 में छिड़ गया Samay Raina का मुद्दा, Pranit More ने Salman Khan से कहा कुछ ऐसा; लोटपोट हो गए ‘भाईजान’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Biggboss 19 में छिड़ गया Samay Raina का मुद्दा, Pranit More ने Salman Khan से कहा कुछ ऐसा; लोटपोट हो गए ‘भाईजान’
Biggboss 19 में छिड़ गया Samay Raina का मुद्दा, Pranit More ने Salman Khan से कहा कुछ ऐसा; लोटपोट हो गए ‘भाईजान’
Biggboss 19 में छिड़ गया Samay Raina का मुद्दा, Pranit More ने Salman Khan से कहा कुछ ऐसा; लोटपोट हो गए ‘भाईजान’
Biggboss 19 में छिड़ गया Samay Raina का मुद्दा, Pranit More ने Salman Khan से कहा कुछ ऐसा; लोटपोट हो गए ‘भाईजान’
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?