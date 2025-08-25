Home > देश > आवारा था Nikki का पति? Vipin का दूसरी लड़की के साथ ऐसा Video हुआ वायरल, देख खौल उठेगा खून

Nikki Murder Case: लगातार हो रहे महिलाओं पर अत्याचार के बीच एक और ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। दरअसल, दहेज के लिए अपनी पत्नी निक्की को जलाकर मार डालने वाला विपिन भाटी अब पुलिस की हिरासत में है।

Published By: Heena Khan
Published: August 25, 2025 07:46:30 IST

Nikki Murder Case: लगातार हो रहे महिलाओं पर अत्याचार के बीच एक और ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। दरअसल, दहेज के लिए अपनी पत्नी निक्की को जलाकर मार डालने वाला विपिन भाटी अब पुलिस की हिरासत में है। जैसा की आप सभी जानते हैं कि, मुठभेड़ में विपिन घायल हो गया और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। इतना सब होने के बाद भी आरोपी विपिन खुद को निर्दोष जाहिर करने में लगा हुआ है। वहीं दूसरी ओर, मृतक निक्की के परिवार वालों ने विपिन पर अपनी बेटी की हत्या कर देने का आरोप लगाया है। वहीँ विपिन पहले भी सुर्खियों में रह चुका है जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

अय्याशी का वीडियो वायरल 

मीडिया के अनुसार, साल 2024 में विपिन एक लड़की के साथ कार में पकड़ा गया था। तभी लड़की के घरवालों ने उसे वहां देख लिया जिसके बाद सड़क पर उसकी खूब पिटाई की। इतना ही नहीं फिर विपिन की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया परकाफी वायरल भी हुआ। वहीँ विपिन दिल्ली में एक लड़की के साथ कार में घूम रहा था, जिसे उसके घरवालों ने देख लिया और मौके पर ही उसको खूब मारा।

हिरासत से भागने की कोशिश 

वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले रविवार को ग्रेटर नोएडा के सिरसा चौराहे पर विपिन भाटी और नोएडा पुलिस के बीच अच्छी खासी मुठभेड़ हुई। जिसके बाद विपिन पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसे रोकने के लिए की कड़े प्रयास किए, लेकिन वो भागने की कोशिशों में लगा रहा। जिसके बाद पुलिस ने विपिन भाटी के पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया।

