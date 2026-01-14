यूपी-बिहार में बवाल काटने वाली भोजपुरी हसीना नीलम गिरी के टॉप 5 सॉन्ग्स, ठुमको पर से नही हटेगी नजर

Neelam Giri Superhit Bhojpuri Songs: भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी ने सलमान खान के शो में एंट्री ली थी.यह शो 24 अगस्त को शुरू हुआ था, और नीलम गिरी ने शानदार एंट्री की हुई थी. उन्होंने पहले ही दिन सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था.नीलम बिग बॉस शो में भोजपुरी का तड़का लगाती नजर आई थी. इससे पहले भी कई भोजपुरी स्टार्स बिग बॉस मे जा चुके हैं, और नीलम अपने स्टाइल से सबको इम्प्रेस करने के लिए पूरी तरह तैयार है. नीलम ने कई सफल फिल्मों और म्यूज़िक वीडियो में काम किया है. उनके गाने रिलीज होते ही वायरल हो जाते है. आइए आपको नीलम गिरी के टॉप 5 गानों के बारे में बताते है.

‘सईया मिलल लडिकइयां’

नीलम गिरी और पवन सिंह की जोड़ी हिट है. उन्होंने कई फिल्मों और गानों में साथ काम किया है. उनका गाना ‘सईया मिलल लडिकइयां’ वायरल हुआ था. इस गाने में नीलम का ग्लैमरस लुक देखने को मिला था. पवन और नीलम के इस गाने को यूट्यूब पर लाखों व्यूज मिले है.

‘दिलवा ले गईले राजा’

यह गाना निरहुआ म्यूज़िक वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ था. इस गाने को शिल्पी राज ने गाया था, और इसके बोल प्यारे लाल यादव ने लिखे थे. म्यूज़िक आर्य शर्मा ने दिया था, और गाने में नीलम गिरी और प्रवेश लाल नजर आए थे.

‘दरदे मे गरदे’

यह गाना GMJ यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था. इस गाने को खेसारी लाल यादव और करिश्मा कक्कड़ ने गाया था, जबकि इसे खेसारी और नीलम गिरी पर फिल्माया गया था. इसके बोल अजय बच्चन ने लिखे थे, और म्यूज़िक आर्य शर्मा ने दिया था.

नीलम गिरी ने खेसारी लाल यादव के साथ काफी काम किया है. उनके कई म्यूज़िक वीडियो साथ में हैं जो वायरल हुए है. हाल ही में उनका गाना “गुलरी के फूल” रिलीज हुआ था, और फैंस उनके डांस मूव्स देखकर खुश हो गए थे.

‘भीगे ना कजरवा हमार’

यह गाना प्रवेश लाल ऑफिशियल म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ था. इस गाने को शिल्पी राज ने गाया था, और इसके बोल प्यारे लाल यादव ने लिखे थे. इस गाने का म्यूज़िक आर्य शर्मा ने कंपोज किया था, और वीडियो में दिनेश लाल यादव निरहुआ के छोटे भाई प्रवेश लाल यादव के साथ नीलम गिरी नजर आईं.

‘पिपरा के भूत’

नीलम गिरी ने प्रवेश लाल यादव के साथ भी काम किया है. खास बात यह है कि वह जिस भी एक्टर के साथ काम करती हैं, उनकी जोड़ी हमेशा हिट होती है. छह महीने पहले प्रवेश और नीलम का गाना “पिपरा के भूत” रिलीज हुआ था, जिसमें वे शानदार डांस करते हुए दिखे थे. इस गाने को 52 मिलियन से ज़्यादा व्यूज मिल चुके है.